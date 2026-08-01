Κιμ Κίλιαν: Η συγκινητική ανάρτηση για την περιπέτεια της υγείας της με τον καρκίνο

Η Κίμ Κίλιαν άνοιξε την καρδιά της για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε με την περιπέτεια της υγείας της και τη "μάχη" που έδωσε με τον καρκίνο.

Η ίδια παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε την περασμένη χρονιά, δεν έχασε ποτέ το χαμόγελο και την πίστη της, καθώς ένιωθε πως βρισκόταν μπροστά σε ακόμη μία πρόκληση που έπρεπε να ξεπεράσει.

«Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, Σήμερα όμως θέλω να απευθυνθώ κυρίως σε εσάς, τις γυναίκες-ηρωίδες, τις μαχήτριες που περνάτε ή περάσατε ό,τι πέρασα κι εγώ την περασμένη, δύσκολη για εμένα, χρονιά. Όπως σας έχω πει, δεν έχασα ποτέ το χαμόγελό μου και την πίστη μου. Δεν φοβήθηκα ποτέ ότι αυτό το ταξίδι ίσως να μην είχε επόμενο σταθμό. Αντίθετα, πίστευα πως ήταν άλλη μία δοκιμασία. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για κάτι που στην αρχή νομίζεις ότι δεν θα σε απασχολήσει, αλλά τελικά μένει σαν μια “ουρά” αυτής της διαδρομής.

Μια καθημερινή υπενθύμιση όλων όσων πέρασες και όλων όσων σε άλλαξαν. Και ναι… σε αλλάζει. Γιατί υπάρχουν πράγματα που, όσο κι αν το θέλεις, δεν θα τα ξαναδείς ποτέ με τον ίδιο τρόπο. Προσπαθούσα για αρκετό καιρό να συνηθίσω τη νέα μου εικόνα. Κάθε φορά που περνούσα μπροστά από έναν καθρέφτη, έβλεπα δύο διαφορετικές γυναίκες. Από τη μία, μια δυνατή γυναίκα, έτοιμη να παλέψει με τα “θηρία”. Μια μαμά-λέαινα για τα κορίτσια της. Έναν άνθρωπο που θέλει να δώσει φως, ελπίδα και δύναμη σε κάθε γυναίκα που περνάει κάτι αντίστοιχο. Από την άλλη, έβλεπα μια εικόνα που δεν αναγνώριζα, μια εικόνα που δεν ένιωθα πως ήμουν εγώ. Εκείνη που λαχταρούσε να ξαναδεί τον εαυτό της όπως τον είχε αφήσει πολλούς μήνες πριν», έγραψε χαρακτηριστικά.

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