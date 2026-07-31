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GOSSIP - LIFESTYLE

Σε δημοπρασία το κοστούμι του Τζον Τραβόλτα από το «Πυρετός το Σαββατόβραδο»

john
clock 23:00 | 31/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το εμβληματικό λευκό κοστούμι που φόρεσε ο Τζον Τραβόλτα στην ταινία «Πυρετός το Σαββατόβραδο» βγαίνει σε δημοπρασία, με την εκτιμώμενη αξία του να κυμαίνεται από 200.000 έως 400.000 δολάρια.



Το συλλεκτικό αντικείμενο θα διατεθεί προς πώληση τον Αύγουστο, στο πλαίσιο μεγάλης δημοπρασίας του οίκου Propstore, με κινηματογραφικά αναμνηστικά, εκατοντάδες αντικείμενα από κλασικές ταινίες και σειρές.



Η δημοπρασία θα ξεκινήσει στις 26 Αυγούστου στο Λος Άντζελες, όπου θα παρουσιαστούν περισσότερα από 400 συλλεκτικά αντικείμενα. Θα ακολουθήσουν τρεις ημέρες δημοπρασιών με τη δυνατότητα συμμετοχής μέσω διαδικτύου και τηλεφώνου.

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