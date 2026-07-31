Ρέθυμνο: Νέα μεγάλη αναζωπύρωση στο νότιο μέτωπο – Οι θυελλώδεις άνεμοι καθηλώνουν τα εναέρια μέσα

Σε νέα δοκιμασία βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς από το απόγευμα της Παρασκευής σημειώθηκε ισχυρή αναζωπύρωση της μεγάλης πυρκαγιάς, δημιουργώντας νέα ενεργά μέτωπα και αυξάνοντας την ανησυχία για την εξέλιξή της.

Δεκάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα και επίγειες δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα, δίνοντας μάχη με τις φλόγες σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνεται σημαντικά από τους πολύ ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι τροφοδοτούν συνεχώς τη φωτιά και κρατούν καθηλωμένα τα εναέρια μέσα.

Σύμφωνα και με τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Δημήτρη Δρυγιαννάκη, ένταση των ανέμων δεν επιτρέπει για ακόμη μία φορά την ασφαλή επιχειρησιακή δράση των εναέριων μέσων, με αποτέλεσμα όλο το βάρος της επιχείρησης να πέφτει στις επίγειες δυνάμεις.

Το ενεργό μέτωπο εκτείνεται από την περιοχή της Πρέβελης έως τον Δρυμίσκο και το Δρυμισκιανό Αμμούδι, όπου οι πυροσβέστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δυσμενείς και οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε το απόγευμα για την περιοχή Κεραμές του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν προς το χωριό Κισσόε Κάμπου, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Η νέα ειδοποίηση προστίθεται στη σειρά προειδοποιητικών μηνυμάτων που έχουν σταλεί τις τελευταίες ώρες, καθώς οι αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Νωρίτερα, μέσω του 112 είχε ζητηθεί η προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης προς τα Λευκόγεια, ενώ ακολούθησε νέο μήνυμα για την περιοχή του Δριμίσκου, με οδηγία απομάκρυνσης προς το Σπήλι.

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🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας







‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κεραμές της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου απομακρυνθείτε προς #Κισσού_Κάμπος







‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών







ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

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