Κουφονήσια: Εικόνες ασφυκτικού συνωστισμού στην παραλία Ιταλίδα (βίντεο)

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Τα Κουφονήσια συγκαταλέγονται τα τελευταία χρόνια στους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς της χώρας, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες.

Ειδικά από τα τέλη Ιουλίου και καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, τα Κουφονήσια κατακλύζονται από κόσμο, με την αυξημένη επισκεψιμότητα να γίνεται πλέον εμφανής ακόμη και στις πιο γνωστές παραλίες του νησιού.

Βίντεο που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν την κατάσταση στην παραλία Ιταλίδα, μία από τις πιο φημισμένες του Άνω Κουφονησίου, προκαλώντας συζητήσεις για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού.

Πλήθος κόσμου στα Κουφονήσια: "Κουράστηκα και που το είδα"



Στα πλάνα διακρίνεται πλήθος λουόμενων να έχει κατακλύσει σχεδόν κάθε σημείο της παραλίας, ενώ σε ορισμένα σημεία η πρόσβαση προς τη θάλασσα φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της πυκνής παρουσίας του κόσμου.

Εξαιρετικός προορισμός τα Κουφονησια! Η πλατεία Συντάγματος με αμμουδιά.



pic.twitter.com/8wV1ta1jzY — Τοκάτας Φούγκας (@platitudinous) July 28, 2026

Το βίντεο προκάλεσε δεκάδες σχόλια, με αρκετούς χρήστες να συγκρίνουν τη σημερινή εικόνα του νησιού με εκείνη προηγούμενων ετών, επισημαίνοντας πόσο έχει αλλάξει ο χαρακτήρας του μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

"Κουράστηκα και που το είδα", "πρέπει να πάρουν μέτρα" και "όλη η Αθήνα είναι εκεί" είναι μερικά από τα σχόλια που συνοδεύουν την ανάρτηση.

Πηγή: www.thetoc.gr

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