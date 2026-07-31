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ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: Εικόνες ασφυκτικού συνωστισμού στην παραλία Ιταλίδα (βίντεο)

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ
clock 20:51 | 31/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τα Κουφονήσια συγκαταλέγονται τα τελευταία χρόνια στους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς της χώρας, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες.

Ειδικά από τα τέλη Ιουλίου και καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, τα Κουφονήσια κατακλύζονται από κόσμο, με την αυξημένη επισκεψιμότητα να γίνεται πλέον εμφανής ακόμη και στις πιο γνωστές παραλίες του νησιού.

Βίντεο που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν την κατάσταση στην παραλία Ιταλίδα, μία από τις πιο φημισμένες του Άνω Κουφονησίου, προκαλώντας συζητήσεις για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού.

Πλήθος κόσμου στα Κουφονήσια: "Κουράστηκα και που το είδα"

Στα πλάνα διακρίνεται πλήθος λουόμενων να έχει κατακλύσει σχεδόν κάθε σημείο της παραλίας, ενώ σε ορισμένα σημεία η πρόσβαση προς τη θάλασσα φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της πυκνής παρουσίας του κόσμου.

Το βίντεο προκάλεσε δεκάδες σχόλια, με αρκετούς χρήστες να συγκρίνουν τη σημερινή εικόνα του νησιού με εκείνη προηγούμενων ετών, επισημαίνοντας πόσο έχει αλλάξει ο χαρακτήρας του μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

"Κουράστηκα και που το είδα", "πρέπει να πάρουν μέτρα" και "όλη η Αθήνα είναι εκεί" είναι μερικά από τα σχόλια που συνοδεύουν την ανάρτηση.

Πηγή: www.thetoc.gr

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