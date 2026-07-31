Έκρυβαν εργαζόμενους σε... φέρετρα και ψυγεία για να γλιτώσουν τα πρόστιμα!

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Κρυμμένοι σε ψυγεία ή σε φέρετρα, μεταμφιεσμένοι σε πελάτες ή… «υπεύθυνοι» για τα πάντα. Αυτά είναι μερικά από τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας, όπου εργοδότες μηχανεύονται απίστευτες μεθόδους για να αποφύγουν πρόστιμα και ελέγχους.

Καθημερινά, πολλοί εργοδότες αναζητούν τρόπους για να παρακάμψουν την εργατική νομοθεσία, την ψηφιακή κάρτα εργασίας και τους προβλεπόμενους ελέγχους.

Ένα από τα φαινόμενα που έχουν καταγραφεί αφορά τη δημιουργία πλασματικών θέσεων ευθύνης μέσα στις επιχειρήσεις, όπου εργαζόμενοι εμφανίζονται ως «υπεύθυνοι» τμημάτων, ώστε να εξαιρούνται από την καταγραφή του ωραρίου τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, αποτελεί έλεγχος σε σούπερ μάρκετ, όπου οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι σχεδόν 9 στους 10 εργαζόμενους εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι κάποιου τομέα: υπεύθυνος αλλαντικών, υπεύθυνος διαδρόμου, υπεύθυνος ταμείου, υπεύθυνος κρεοπωλείου.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως εκτιμάται, επιχειρείται να δημιουργηθεί η εικόνα ότι οι εργαζόμενοι κατέχουν θέσεις αυξημένης ευθύνης, ενώ στην πραγματικότητα συνεχίζουν να εκτελούν κανονικά καθήκοντα υπαλλήλου.

Εργαζόμενοι που… γίνονται πελάτες για να αποφύγουν τα πρόστιμα



Ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο φαίνεται να είναι και στα εποχικά καταστήματα, κυρίως σε χώρους εστίασης και beach bar.

Σε περίπτωση ελέγχου, εργαζόμενοι φέρεται να έχουν λάβει οδηγίες να αφήνουν τους δίσκους και τα εργαλεία εργασίας τους και να εμφανίζονται ως πελάτες.

Σε κάποιες περιπτώσεις, σύμφωνα με μαρτυρίες, εργαζόμενοι βουτούσαν στη θάλασσα ή κάθονταν σε ξαπλώστρες, προκειμένου να υποστηρίξουν ότι βρίσκονταν στον χώρο για αναψυχή και όχι για εργασία.

Ένα ακόμη τέχνασμα που εξετάζουν οι ελεγκτές αφορά εργαζόμενους που προσέρχονται στην εργασία τους νωρίτερα από το δηλωμένο ωράριο. Με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η ώρα εισόδου και εξόδου καταγράφεται, με αποτέλεσμα ορισμένοι εργοδότες να ζητούν από εργαζόμενους, σε περίπτωση ελέγχου, να ισχυριστούν ότι βρίσκονται στον χώρο απλώς για να πιούν καφέ ή να προετοιμαστούν πριν ξεκινήσει η βάρδιά τους.

Οι επιθεωρητές, ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι τέτοιες δικαιολογίες δε γίνονται εύκολα αποδεκτές.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να φοβούνται τους ελέγχους, καθώς τα πρόστιμα επιβάλλονται στον εργοδότη και όχι στον εργαζόμενο που εντοπίζεται να εργάζεται χωρίς να έχει δηλωθεί σωστά το ωράριό του.

Κρύβουν εργαζόμενους σε φέρετρα και ψυγεία για να γλιτώσουν τα πρόστιμα



Από τα πιο ακραία περιστατικά που έχουν καταγραφεί είναι η περίπτωση ιδιοκτήτη βιοτεχνίας ξυλείας, ο οποίος, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ζήτησε από εργαζόμενους να κρυφτούν μέσα σε φέρετρα κατά τη διάρκεια ελέγχου της Επιθεώρησης Εργασίας.

Οι επιθεωρητές, όταν αντίκρισαν το σκηνικό, δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που συνέβαινε, καθώς οι εργαζόμενοι είχαν κρυφτεί μέσα στα φέρετρα προκειμένου να μην εντοπιστούν.

Αντίστοιχα, σε άλλη επιχείρηση, εργαζόμενοι φέρεται να είχαν κρυφτεί μέσα σε ψυγεία για να αποφύγουν τον έλεγχο.

Οι περιπτώσεις αυτές, όπως σημειώνουν οι αρμόδιες αρχές, αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και οδηγούν σε αυστηρές κυρώσεις.

Σε άλλη περίπτωση, σε κατάστημα ρούχων, οι ελεγκτές που πραγματοποίησαν έλεγχο δεν εντόπιζαν εργαζόμενους, καθώς η ιδιοκτήτρια υποστήριζε ότι λειτουργούσε μόνη της την επιχείρηση. Τελικά, οι εργαζόμενοι βρέθηκαν κρυμμένοι μέσα στα δοκιμαστήρια.

Παρόμοιες πρακτικές εντοπίζονται και σε εργοτάξια, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις οι υπεύθυνοι επιχειρούν να οδηγήσουν τους ελεγκτές σε σημεία που θεωρούν «ασφαλή», αποκρύπτοντας τμήματα των εγκαταστάσεων, όπου δεν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Αυστηρά πρόστιμα για παραβιάσεις ασφάλειας από την Επιθεώρηση Εργασίας



Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους ελέγχους για την ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς οι παραλείψεις σε εργοτάξια και βιομηχανικούς χώρους μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα.

Οι εργοδότες που δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας βρίσκονται αντιμέτωποι με αυστηρές κυρώσεις.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι ή πολίτες που γνωρίζουν περιστατικά παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας μπορούν να προχωρούν σε καταγγελίες, ακόμη και ανώνυμα, στις υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας.

Οι επιθεωρητές ξεκαθαρίζουν ότι ο ρόλος της Επιθεώρησης Εργασίας είναι η προστασία των εργαζομένων και όχι η τιμωρία τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΥΠΕΘΑ: Υπογράφηκε η απόφαση για το επίδομα διοίκησης, ποιοι δικαιούνται έως 500 ευρώ τον μήνα

Ξεσηκώνονγαι ενάντια στο νομοσχέδιο για το νερό: Να αποσυρθεί ζητούν περιβαλλοντικές οργανώσεις