ΑΑΔΕ: Αυτά είναι τα πρόστιμα για τις ταμειακές μηχανές

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Σε αναλυτικές διευκρινίσεις για το ύψος και τη διαδικασία επιβολής προστίμων για παραβάσεις που σχετίζονται με τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ), δηλαδή τις Ταμειακές Μηχανές προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ειδικότερα, μέσω σχετικής εγκυκλίου που εξέδωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, αποσαφηνίζεται το νομικό πλαίσιο κυρώσεων για περιπτώσεις που αφορούν τη μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης απόκτησης, μεταβολής και παύσης χρήσης ΦΗΜ, καθώς και ζητήματα μη διαφύλαξης των μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων.

Παράλληλα, οριοθετείται με ακρίβεια ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Τι αποσαφηνίζει η εγκύκλιος



Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, ξεκαθαρίζονται πλήρως οι εξής άξονες:

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται για:

την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης,



τη μη υποβολή δήλωσης,



τη μη διαφύλαξη των ΦΗΜ.



Ο χρόνος:

τέλεσης των σχετικών παραβάσεων,



παραγραφής του δικαιώματος επιβολής προστίμων από τη Φορολογική Διοίκηση.



ΑΑΔΕ: Τι ισχύει με τα πρόστιμα σε παραβάσεις που αφορούν τους ΦΗΜ



Χρηστικός πίνακας που περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο, μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν εύκολα να εντοπίζουν το προβλεπόμενο πρόστιμο:

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Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τις παραβάσεις που αφορούν τους ΦΗΜ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00-20:00.



Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (Φ.Η.Μ.) > Πρόστιμα.



Βασικές Κατηγορίες ΦΗΜ



Ταμειακές Μηχανές

Οι κλασικές ταμειακές μηχανές που χρησιμοποιούν τα καταστήματα λιανικής (super market, εστίαση, εμπόριο) και εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης.

ΦΗΜ για Εκδοση Αποδείξεων από Πληροφοριακό Σύστημα (π.χ. ERP)

Χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν κλασική ταμειακή, αλλά εκδίδουν αποδείξεις μέσω υπολογιστή ή εμπορικού προγράμματος. Ο μηχανισμός λειτουργεί ως «κουτί» που «υπογράφει» ψηφιακά τα δεδομένα πριν τυπωθούν.

Ειδικοί ΦΗΜ (π.χ. ΦΠΑΜ για πρατήρια υγρών καυσίμων, ξενοδοχεία κ.λπ.)

Συστήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες συγκεκριμένων κλάδων.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ για τα νέα πρόστιμα

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