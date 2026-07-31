Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με την Πρόεδρο του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» Μαρία Καρυστιανού

Με την Πρόεδρο του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» Μαρία Καρυστιανού, η οποία συνοδευόταν από στελέχη του Κινήματος, συναντήθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός το μεσημέρι της Παρασκευής 31/7 στη Λότζια.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός συνομίλησε με την Μαρία Καρυστιανού για τα ζητήματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση στη χώρα καθώς και για μια σειρά θεμάτων του Δήμου Ηρακλείου μεταξύ των οποίων τα μεγάλα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, το μικτό σύστημα καθαριότητας, ο τουρισμός, και η κοινωνική κατοικία.

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