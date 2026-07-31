ΠΑΡ.31 Ιου 2026 20:25
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με την Πρόεδρο του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» Μαρία Καρυστιανού

καλοκαιρινοσ καρυστιανου
clock 20:09 | 31/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Με την Πρόεδρο του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» Μαρία Καρυστιανού, η οποία συνοδευόταν από στελέχη του Κινήματος, συναντήθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός το μεσημέρι της Παρασκευής 31/7 στη Λότζια.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός συνομίλησε με την Μαρία Καρυστιανού για τα ζητήματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση στη χώρα καθώς και για μια σειρά θεμάτων του Δήμου Ηρακλείου μεταξύ των οποίων τα μεγάλα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, το μικτό σύστημα καθαριότητας, ο τουρισμός, και η κοινωνική κατοικία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μαρία Καρυστιανού Αλέξης Καλοκαιρινός Δημος Ηρακλειου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis