Στο Ρέθυμνο η ΠΟΓΕΔΥ μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές – Αυτοψίες και συναντήσεις

Τις πυρόπληκτες περιοχές του Ρεθύμνου θα επισκεφθεί την Τρίτη 4 Αυγούστου κλιμάκιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), με επικεφαλής τον πρόεδρό της Νίκο Κακαβά και τη συμμετοχή εκπροσώπων των πρωτοβάθμιων σωματείων.

Στόχος της επίσκεψης είναι η καταγραφή των επιπτώσεων από τις πρόσφατες πυρκαγιές, η συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και η συζήτηση για τα μέτρα που απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων.

Παράλληλα, το κλιμάκιο θα εξετάσει την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών στην περιοχή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους ελέγχους που αφορούν την εφαρμογή του ΟΣΔΕ, με στόχο την καταγραφή πιθανών προβλημάτων και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης.

Όπως επισημαίνει η ΠΟΓΕΔΥ, βασική προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση των γεωτεχνικών υπηρεσιών, η προστασία του πρωτογενούς τομέα και η προώθηση ουσιαστικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών.

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