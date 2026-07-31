Ρέθυμνο: Νέος συναγερμός με συνεχείς αναζωπυρώσεις και εκκενώσεις οικισμών

Εξαιρετικά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στο Ρέθυμνο καθώς η φωτιά παραμένει ενεργή με συνεχείς αναζωπυρώσεις που ευνοούνται και από τους ανέμους.

Η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε εκ νέου το 112, καλώντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες που βρίσκονται στον Δρυμίσκο να απομακρυνθούν άμεσα προς το Σπήλι, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣







🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας







‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Δρυμισκιανό_Αμμούδι απομακρυνθείτε προς #Τριόπετρα







‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών







ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Το νέο προειδοποιητικό μήνυμα διαδέχθηκε αντίστοιχες ειδοποιήσεις για τις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς και προκαλούν διαρκείς αναζωπυρώσεις.

Λίγο αργότερα, εκδόθηκαν νέες εντολές εκκένωσης μέσω του 112 για τους οικισμούς Κεραμές και Δρυμισκιανό Αμμούδι, με τις αρχές να καλούν όσους βρίσκονται στις περιοχές αυτές να απομακρυνθούν άμεσα προς ασφαλή σημεία.

Ακόμα, το Λιμενικό Σώμα επιχείρησε για την απομάκρυνση λουόμενων από την παραλία Πρέβελη. Την ίδια ώρα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στα ενεργά μέτωπα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ενώ η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις πληγείσες περιοχές.

Τα πιο δύσκολα μέτωπα εξακολουθούν να εντοπίζονται στην Τριόπετρα, το Κουρταλιώτικο Φαράγγι και την Πρέβελη, όπου οι συνεχείς αναζωπυρώσεις υποχρεώνουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μετακινούνται διαρκώς, προκειμένου να ανακόψουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη μετέφερε μία βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα, ωστόσο οι πολύ ισχυροί άνεμοι, με ριπές που το πρωί άγγιξαν ακόμη και τα 100-103 χλμ./ώρα, εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών και περιορίζοντας σημαντικά τις επιχειρήσεις από αέρος.

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