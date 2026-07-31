Απέναντι στη FIFA μετά την UEFA και η Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία

Η Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία (AFC) καταδίκασε την Πέμπτη τη FIFA για την έλλειψη διαβούλευσης σχετικά με το σχέδιό της να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και απαίτησε περισσότερο χρόνο για να εξετάσει το θέμα, γεγονός που αποτελεί πλήγμα στις ελπίδες του παγκόσμιου διοικητικού οργάνου να περάσει η πρόταση.

Σε μια καυστική επιστολή προς τις 47 ομοσπονδίες-μέλη της ηπείρου, την οποία είδε κι επικαλείται το Reuters, ο πρόεδρος της AFC, σεΐχης Σαλμάν μπιν Εμπραΐμ Αλ-Χαλίφα, προειδοποίησε επίσης ότι η πρόταση δεν θα πετύχει ποτέ χωρίς την υποστήριξη όλων των περιφερειακών ομάδων του ποδοσφαίρου, αναγνωρίζοντας την έντονη αντίθεση της Ευρώπης.

«Η AFC σημειώνει με μεγάλη ανησυχία κι απογοήτευση ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη της από τη FIFA σε κανένα επίπεδο πριν από τη δημόσια ανακοίνωση αυτής της πρότασης, ούτε έχει λάβει καμία λεπτομερή ανάλυση διακυβέρνησης, οικονομικής ή νομικής ανάλυσης της πρότασης και των πιθανών επιπτώσεών της, κάτι που είναι εντελώς απαράδεκτο», έγραψε ο αξιωματούχος από το Μπαχρέιν.

«Επιπλέον, η AFC ανησυχεί βαθιά ότι οι μονομερείς ενέργειες της FIFA φαίνεται να υπονομεύουν τα ίδια τα θεμέλια του ηπειρωτικού ποδοσφαίρου, τα οποία βασίζονται στην αλληλεγγύη, τη συνεργασία και τη διαφάνεια». Η ευθεία κριτική της AFC ασκεί περαιτέρω πίεση στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος ηγήθηκε του αμφιλεγόμενου σχεδίου για τη δημιουργία μιας θυγατρικής αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου και των άλλων διοργανώσεών του, προσφέροντας παράλληλα μειοψηφικά μερίδια σε ιδιώτες επενδυτές.

Το σχέδιο άφησε άναυδο τις περιφερειακές και εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες και προκάλεσε έντονη αντίδραση από την UEFA, την αρμόδια αρχή ποδοσφαίρου της Ευρώπης, η οποία το απέρριψε κατηγορηματικά.

Η CONCACAF, η περιφερειακή ένωση για τη Βόρεια Αμερική, την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική, επέκρινε επίσης τη FIFA για έλλειψη διαβούλευσης. Ο Ινφαντίνο προσέφερε στις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA 40 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία, εάν συμφωνήσουν με την πρόταση έως τις 19 Σεπτεμβρίου, ως μέρος ενός πακέτου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα είναι διαθέσιμο από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Εάν απορριφθεί, το πακέτο θα επανέλθει στα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν προσφερθεί προηγουμένως, περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια ανά ομοσπονδία-μέλος.

Ο σεΐχης Σαλμάν δήλωσε ότι η AFC εξεπλάγη από το χρονοδιάγραμμα, «όταν τέτοιες αποφάσεις δεν πρέπει ποτέ να βιάζονται» και θα συνεργαστεί απευθείας με τη FIFA για να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις. «Η AFC πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης νομικής και διοικητικής δέουσας επιμέλειας».

Η FIFA δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό της επιστολής.

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Ο Ινφαντίνο δήλωσε ότι η FIFA θα θέσει την πρόταση σε ψηφοφορία από τις ομοσπονδίες-μέλη της (MAs) και στη συνέχεια στο εκτελεστικό της συμβούλιο. Ωστόσο, ο σεΐχης Σαλμάν δήλωσε ότι θα χρειαστεί και τα έξι περιφερειακά μπλοκ να την υποστηρίξουν.

«Μια τέτοια πρωτοβουλία δεν θα πετύχει χωρίς την υποστήριξη όλων των συνομοσπονδιών, κάτι που δεν συμβαίνει τώρα», έγραψε. Η εκτελεστική επιτροπή της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα για να αξιολογήσει την πρόταση, ενώ η συνομοσπονδία της Ωκεανίας, το μικρότερο περιφερειακό μπλοκ με 11 πλήρη κράτη-μέλη, δήλωσε ότι θα συζητήσει την πρόταση σε συνεδρίαση τον επόμενο μήνα.

Η διοικητική αρχή της Νότιας Αμερικής, CONMEBOL, δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημόσια. Οι φορείς των παικτών έχουν επίσης εκφράσει την αντίθεσή τους στο σχέδιο της FIFA, με την FIFPRO, την παγκόσμια ένωση παικτών, να προειδοποιεί ότι η πρόταση θα αναδιαμορφώσει μη αναστρέψιμα τα κίνητρα που υποστηρίζουν τις διοργανώσεις στις οποίες οι παίκτες εργάζονται και χτίζουν καριέρες.

Η ένωση παικτών της Αυστραλίας συμμετείχε στην κριτική την Πέμπτη, λέγοντας ότι το διοικητικό όργανο ασκεί πίεση στις ομοσπονδίες-μέλη να απορρίψουν την πρόταση, παραμερίζοντας παράλληλα τους αθλητές και τους οπαδούς που δημιουργούν την αξία των τουρνουά.

«Η PFA ενοχλείται από την έλλειψη διαφάνειας γύρω από την πρόταση και την απουσία ουσιαστικής διαβούλευσης με εκείνους που δημιουργούν την αξία που η FIFA επιδιώκει να εκμεταλλευτεί - τους παίκτες και τους οπαδούς», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι Professional Footballers Australia.

«Σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο απαιτεί απεγνωσμένα μεγαλύτερη διαφάνεια, λογοδοσία και καλή διακυβέρνηση, προτάσεις αυτής της σημασίας εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το ποιος διευθύνει το παιχνίδι και προς το συμφέρον τίνος. Αυτά τα τουρνουά δεν πρέπει να πωλούνται».