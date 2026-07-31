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ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σκάφος σταμάτησε σε παραλία γεμάτη κόσμο και πέταξε 700.000 ευρώ στη θάλασσα

λεφτά Σικελία
clock 14:45 | 31/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε παραλία της Σικελίας, όταν άρχισε να… «βρέχει» λεφτά, αλλά όχι από τον ουρανό, αλλά από ταχύπλοο. Συγκεκριμένα, κατέληξαν στη θάλασσα 700.000 ευρώ και σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Malta, στην υπόθεση εμπλέκονται τέσσερα άτομα από τη Μάλτα, τα οποία είναι γνωστά στις αρχές.

Τι συνέβη

Οι τέσσερις επέβαιναν σε ταχύπλοο που έπλεε ανοιχτά της παραλίας Marina di Ragusa, όταν το σκάφος ξέμεινε από καύσιμα. Οι τρεις από αυτούς κατευθύνθηκαν προς την ακτή προκειμένου να αναζητήσουν βοήθεια, ενώ ο τέταρτος παρέμεινε στο ταχύπλοο. Ωστόσο, λόγω του κυματισμού, το σκάφος άρχισε να παρασύρεται προς την παραλία και οι λουόμενοι, ειδοποίησαν το λιμενικό.

Μόλις ο άνδρας που βρισκόταν στο ταχύπλοο αντιλήφθηκε ότι πλησίαζε σκάφος της ιταλικής ακτοφυλακής, άρχισε να πετά στη θάλασσα πακέτα που περιείχαν συνολικά 700.000 ευρώ. Τα χρήματα ήταν χωρισμένα σε δεσμίδες και αποτελούνταν από χαρτονομίσματα αξίας από 5 έως 100 ευρώ.

Στην παραλία επικράτησε αναστάτωση, καθώς αρκετοί λουόμενοι έτρεξαν να πάρουν χαρτονομίσματα μέσα από το νερό. Λίγα λεπτά αργότερα, στο σημείο έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέτρεψαν τον κόσμο από το να πάρει τα χρήματα και προχώρησαν στην κατάσχεσή τους.

Ο άνδρας που παρέμεινε στο ταχύπλοο οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων, όπου ταυτοποιήθηκε τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι τρεις εμπλεκόμενοι.

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