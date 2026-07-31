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Σβαρτσενέγκερ: Γιόρτασε τα 79α γενέθλιά του σηκώνοντας βάρη

σβατζεν
clock 14:00 | 31/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Αρνόλντ Σβαρτσενέγκερ φωτογραφήθηκε να σηκώνει βάρη και μ' αυτό τον τρόπο γιόρτασε τα 79α γενέθλιά του. Παράλληλα, έδειξε στους διαδικτυακούς του ακολούθους τα εντυπωσιακά γυμνασμένα μπράτσα του.

«Σήμερα γίνομαι 79 ετών. Δεν θέλω κανένα δώρο.  Αντί γι’ αυτό, η ομάδα μου κι εγώ ανατρέπουμε όσα γνωρίζαμε για τη βιομηχανία του fitness», εγραψε στη λεζάντα της σχετικής ανάρτησης.

Οι θαυμαστές του πρώην κυβερνήτη της Καλιφόρνια έσπευσαν να σχολιάσουν την εξαιρετική φυσική του κατάσταση, καθώς ο ίδιος πλησιάζει πλέον τα 80.

A post shared by Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

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