Κυψέλη: Με τα πόδια μετέφεραν τη βαλίτσα με το πτώμα - Στο μικροσκόπιο και οι «Αμερικανοί φίλοι»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το κινητό τηλέφωνο της άτυχης γυναίκας, το οποίο φέρεται να εξέπεμπε στίγμα στην περιοχή της Αθήνας από τις 15 έως και τις 29 Ιουλίου.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι μετά τη δολοφονία της η συσκευή βρισκόταν στην κατοχή του δράστη και εξετάζουν αναλυτικά τα δεδομένα γεωεντοπισμού, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν το κινητό «χτυπούσε» και σε άλλες περιοχές της Αττικής.

Οι κινήσεις της συσκευής θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της έρευνας, καθώς ενδέχεται να αποκαλύψουν τη διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης μετά το έγκλημα, αλλά και πιθανά σημεία όπου διέμεινε ή κινήθηκε τις ημέρες που ακολούθησαν.

Η εκτίμηση για τον τόπο του εγκλήματος

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι φονικό δεν διαπράχθηκε μακριά από το σημείο όπου βρέθηκε η βαλίτσα με τη σορό της 38χρονης Ελίζαμπεθ. Αντίθετα, όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι το φονικό έγινε σε πολύ κοντινή απόσταση από το εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι η βαλίτσα μεταφέρθηκε μέχρι το σημείο με τα πόδια και όχι με κάποιο όχημα.

Αναζητούν τους «Αμερικανούς φίλους»

Παράλληλα, οι έρευνες στρέφονται στον εντοπισμό των προσώπων που η ίδια η 38χρονη Ελίζαμπεθ είχε αναφέρει ως «Αμερικανούς φίλους». Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 38χρονη διέμενε αρχικά στο Κερατσίνι, φιλοξενούμενη από Έλληνες φίλους, στους οποίους είχε αναφέρει ότι στις 15 Ιουλίου θα πήγαινε στην Κυψέλη για να μείνει σε Αμερικανούς γνωστούς της.

Οι Έλληνες φίλοι της έχουν ήδη καταθέσει στις Αρχές και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν προκύψει, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να τους συνδέει με την υπόθεση.

Αντίθετα, οι καταθέσεις τους κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για την ανασύνθεση των τελευταίων κινήσεων της άτυχης γυναίκας.

Τα μηνύματα μετά τον θάνατό της

Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό από χθες, στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκονται και τα μηνύματα που φέρεται να εστάλησαν από το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης μετά την εξαφάνισή της.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μηνύματα προς φίλους και συγγενείς, στα οποία ανέφερε ότι «χρειαζόταν λίγο χρόνο για τον εαυτό της» και ότι «ήθελε να μείνει μόνη για ένα διάστημα», με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχαν σταλεί από τον δράστη στο πλαίσιο προσπάθειας παραπλάνησης των ερευνών.

Πηγή: protothema.gr

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