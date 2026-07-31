Η Ιωάννα Τούνη τραυματίστηκε στο μάτι στη Μύκονο

Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε μέσα από ανάρτησή της πως τραυματίστηκε στο μάτι μέσα σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Μυκόνου.

Παράλληλα, περιέγραψε και την αναστάτωση που ακολούθησε, όταν στην προσπάθειά της να φτάσει στις τουαλέτες βρέθηκε μπροστά στην ομάδα ασφαλείας του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Μάθιου ΜακΚόναχι.

«Παραλίγο να χάσω το ένα μου μάτι στη Μύκονο. Δεν σου κάνω πλάκα. Ήμουν στον Scorpio που είχε μία εκδήλωση από τις πολύ καλές του καλοκαιριού. Πήγαμε με την παρέα μου και κάτσαμε στο τραπέζι και γινόταν πανικός, το έλα να δεις. Έτσι όπως είχαμε παραγγείλει και περιμέναμε, πέρασε ένας σερβιτόρος με μία παραμάνα. Έναν τεράστιο δίσκο με σαμπανιέρες, ποτήρια, παγάκια, φρούτα, ποτά. Είχε πάνω τα πάντα, πρέπει να ήταν 20 κιλά δίσκος. Και περνάει το παιδί, καλά να είναι, αλλά θα με τύφλωνε και κάνει μία κίνηση και όπως κάθομαι, τρώω τον δίσκο στο μάτι. Ζαλίστηκα. Ο σερβιτόρος είπε ένα sorry και έφυγε και τα παιδιά μου λένε “τρέχει αίμα”. Είχε ανοίξει και είχε γεμίσει αίμα, εγώ είχα φρικάρει. Ήξερα ότι είχα χτυπήσει, αλλά επειδή είχα σοκαριστεί και ήταν μουδιασμένο το μάτι μου δεν είχα καταλάβει τι μπορεί να είχε συμβεί. Το ότι θα ζούσα το ήξερα, αλλά αναρωτιόμουν αν έχει συμβεί κάτι πιο σοβαρό και αν πρέπει να κάνω ράμματα. Φρίκαρα και ζήτησα να πάω στην τουαλέτα», είπε χαρακτηριστικά.

«Δίπλα μας καθόταν ο ΜακΚόναχι. Είχαμε κολλήσει γιατί η τουαλέτα ήταν απέναντι από το τραπέζι του. Όπως ήμουν σε εξαλλοσύνη, άρχισα να σκαρφαλώνω κάτι σχοινιά για να περάσω και έπεσαν πάνω μας δέκα μπράβοι του ηθοποιού. Εγώ είχα καλύψει το μάτι μου με ένα παγάκι, έκλαιγα και φώναζα “θα με τυφλώσετε εδώ πέρα”», ανέφερε.

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