H στιγμή της έκρηξης σε σπίτι στο Οχάιο: Ένοικοι εκτοξεύτηκαν εκατοντάδες μέτρα μακριά (βίντεο)

Σκηνές απόλυτης καταστροφής εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στην πόλη Κάντον του Οχάιο, όταν μια ισχυρότατη έκρηξη ισοπέδωσε κατοικία, με τους δύο ανθρώπους που ήταν μέσα να εντοπίζονται ζωντανοί σε μεγάλη απόσταση από το σημείο της καταστροφής.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:00 τα ξημερώματα και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας κοντινού σπιτιού. Σύμφωνα με τις Αρχές, η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή ώστε έγινε αισθητή σε ακτίνα περίπου 3,2 χιλιομέτρων.

Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι το ωστικό κύμα εκτόξευσε τον έναν από τους δύο ενοίκους σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σπίτι. Ο άνδρας υπέστη εξαιρετικά σοβαρά τραύματα, καθώς φέρει εγκαύματα στο 80% του σώματός του.

Just before 4am this morning, a natural gas explosion rocked this neighborhood in Canton, Ohio.







The house was absolutely destroyed, and 5 others took damage, all residents have been displaced at the time while investigators do their thing.







The explosion was felt for miles… pic.twitter.com/xKNlPwpJ5E — Rick D (@RickD_GK) July 30, 2026

Ο δεύτερος επιζών εντοπίστηκε αρκετές ώρες αργότερα, σε απόσταση αρκετών οικοδομικών τετραγώνων από το σημείο της έκρηξης. Όπως μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WKYC-TV News, φέρει επίσης σοβαρά εγκαύματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί με ποιον τρόπο βρέθηκε τόσο μακριά από το σπίτι.

«Ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, σαν να είχε εκραγεί βόμβα ή πύραυλος. Τα παράθυρα των γύρω σπιτιών έσπασαν και ολόκληρη η κατοικία μου σείστηκε», περιέγραψε γείτονας του σπιτιού που καταστράφηκε ολοσχερώς.

At least two people were hospitalized after a house exploded in Canton, Ohio on Thursday. One victim was found in the street, blown from the home by the explosion and the second victim was found about four hours later.







Officials say the blast could be heard from two miles away… pic.twitter.com/dVwVOO3V8t — CBS News (@CBSNews) July 30, 2026

Σε ανακοίνωσή της, η πυροσβεστική ανέφερε ότι η έκρηξη εκτόξευσε συντρίμμια σε ολόκληρη τη γειτονιά, ενώ προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης, αυξάνοντας τους κινδύνους τόσο για τα σωστικά συνεργεία όσο και για τους κατοίκους της περιοχής. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης είναι υπό διερεύνηση.

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