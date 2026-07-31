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ΚΟΣΜΟΣ

H στιγμή της έκρηξης σε σπίτι στο Οχάιο: Ένοικοι εκτοξεύτηκαν εκατοντάδες μέτρα μακριά (βίντεο)

Έκρηξη
clock 11:09 | 31/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σκηνές απόλυτης καταστροφής εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στην πόλη Κάντον του Οχάιο, όταν μια ισχυρότατη έκρηξη ισοπέδωσε κατοικία, με τους δύο ανθρώπους που ήταν μέσα να εντοπίζονται ζωντανοί σε μεγάλη απόσταση από το σημείο της καταστροφής.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:00 τα ξημερώματα και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας κοντινού σπιτιού. Σύμφωνα με τις Αρχές, η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή ώστε έγινε αισθητή σε ακτίνα περίπου 3,2 χιλιομέτρων.

Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι το ωστικό κύμα εκτόξευσε τον έναν από τους δύο ενοίκους σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σπίτι. Ο άνδρας υπέστη εξαιρετικά σοβαρά τραύματα, καθώς φέρει εγκαύματα στο 80% του σώματός του.

Ο δεύτερος επιζών εντοπίστηκε αρκετές ώρες αργότερα, σε απόσταση αρκετών οικοδομικών τετραγώνων από το σημείο της έκρηξης. Όπως μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WKYC-TV News, φέρει επίσης σοβαρά εγκαύματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί με ποιον τρόπο βρέθηκε τόσο μακριά από το σπίτι.

«Ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, σαν να είχε εκραγεί βόμβα ή πύραυλος. Τα παράθυρα των γύρω σπιτιών έσπασαν και ολόκληρη η κατοικία μου σείστηκε», περιέγραψε γείτονας του σπιτιού που καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σε ανακοίνωσή της, η πυροσβεστική ανέφερε ότι η έκρηξη εκτόξευσε συντρίμμια σε ολόκληρη τη γειτονιά, ενώ προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης, αυξάνοντας τους κινδύνους τόσο για τα σωστικά συνεργεία όσο και για τους κατοίκους της περιοχής. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης είναι υπό διερεύνηση.

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