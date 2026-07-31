Ορειβάτης καρφώθηκε από μπατόν και περπάτησε 16 χιλιόμετρα για να σωθεί!

Ένας ορειβάτης στη Μοντάνα των ΗΠΑ επέζησε από ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο ατύχημα, όταν γλίστρησε κατά την ανάβαση στην υψηλότερη κορυφή της πολιτείας και καρφώθηκε στο μεταλλικό άκρο του μπατόν πεζοπορίας του. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό, αρνήθηκε τη διάσωση με ελικόπτερο και διένυσε πεζός περίπου 16 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσει σε σημείο όπου μπορούσε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ο Ντέιβιντ Σιφάλντι και οι δύο φίλοι του διέσχιζαν το οροπέδιο Frozen-to-Death Plateau και πλησίαζαν στην κορυφή του Granite Peak, της υψηλότερης κορυφής της Μοντάνα, όταν ο 32χρονος γλίστρησε.







Το μεταλλικό μπατόν, μήκους περίπου 1,1 μέτρου, διαπέρασε τους μαλακούς ιστούς κάτω από την αριστερή μασχάλη του, χωρίς να πλήξει ζωτικά όργανα, και βγήκε από την πλάτη του, αναφέρει το CBS News.







«Έπρεπε να κατέβουμε από το βουνό»



Αφού συζήτησε με τους φίλους του και έλαβε υπόψη το υψηλό κόστος μιας αεροδιακομιδής, ο Σιφάλντι αποφάσισε ότι θα απομακρυνόταν μόνος του από το βουνό.

«Είπα ότι πρέπει να κατέβουμε από το βουνό. Και οι δύο μου έλεγαν “δεν ξέρω αν γίνεται”. Ήμουν όμως αρκετά σίγουρος ότι ο τραυματισμός ήταν εκτός του θωρακικού τοιχώματος. Είναι απλώς ένα επιφανειακό τραύμα», είπε, παραπέμποντας χιουμοριστικά στη γνωστή ατάκα από την ταινία Monty Python and the Holy Grail.

O νοσηλευτής αξιολόγησε μόνος του την κατάστασή του



Ο Σιφάλντι εργάζεται ως νοσηλευτής σε νοσοκομείο του Μπίλινγκς, με ειδίκευση στην περιποίηση τραυμάτων, γεγονός που τον βοήθησε να αξιολογήσει την κατάστασή του.

Διαπίστωσε ότι είχε τις αισθήσεις του, αιμορραγούσε ελάχιστα, δεν πονούσε ιδιαίτερα και ότι το μπατόν παρέμενε σταθερό, χωρίς να κινείται.

Η ομάδα χρησιμοποίησε μια δορυφορική συσκευή επικοινωνίας Garmin inReach για να ενημερώσει τις τοπικές αρχές για το ατύχημα και να γνωστοποιήσει ότι σκόπευαν να απομακρυνθούν μόνοι τους.







Έξι ώρες πεζοπορίας με το μπατόν καρφωμένο στο σώμα του



Οι τρεις άνδρες κατέβηκαν προσεκτικά από το βουνό, περνώντας μέσα από βράχια, χιονοσκεπείς πλαγιές και δύσβατες περιοχές, μέχρι να φτάσουν σε σηματοδοτημένο μονοπάτι.







Ύστερα από περισσότερες από έξι ώρες πεζοπορίας, έχοντας διανύσει περίπου 16 χιλιόμετρα και κατέβει σχεδόν 1.500 μέτρα υψομετρικής διαφοράς, έφτασαν στο σημείο όπου ήταν σταθμευμένο το όχημα του φίλου του, Τζέσι Ρος.

«Ο μόνος λόγος που τα καταφέραμε ήταν η αυτοπεποίθησή του. Είναι ο άνθρωπος με τις ιατρικές γνώσεις. Η δική μας δουλειά ήταν απλώς να τον στηρίξουμε», είπε ο Ρος.

Η διάσωση με ελικόπτερο δεν ήταν επιλογή



Ο επικεφαλής της ομάδας Έρευνας και Διάσωσης της κομητείας Στίλγουοτερ, Τάι Γουίλιαμς, δήλωσε ότι οι διασώστες παρακολουθούσαν την πορεία της ομάδας μέσω των ενημερώσεων που λάμβαναν από το κέντρο επιχειρήσεων.

Όπως εξήγησε, οι αρχές σεβάστηκαν την απόφαση του τραυματία να μη ζητήσει διάσωση.

«Δεν υπήρχε κίνδυνος για άλλους ανθρώπους. Δεν ήθελε τη βοήθειά μας και δεν επρόκειτο να παραβιάσουμε τα δικαιώματά του επιβάλλοντάς του μια διάσωση που δεν επιθυμούσε», ανέφερε.

Όταν οι τρεις φίλοι έφτασαν στο όχημα, κατευθύνθηκαν αρχικά στην πλησιέστερη κλινική. Από εκεί οι γιατροί έκριναν ότι χρειαζόταν πιο εξειδικευμένη φροντίδα και μεταφέρθηκε στο St. Vincent Regional Hospital στο Μπίλινγκς, όπου οι γιατροί αφαίρεσαν το μπατόν και περιποιήθηκαν το τραύμα.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Σιφάλντι επέστρεψε κανονικά στην εργασία του.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι το κόστος της αεροδιακομιδής επηρέασε την απόφασή του.

«Το να έρθει η ομάδα έρευνας και διάσωσης είναι δωρεάν. Η πτήση με ελικόπτερο όμως όχι. Αυτό έπαιξε ρόλο στην απόφασή μου να απομακρυνθώ μόνος μου. Ταυτόχρονα, ήξερα ότι ήμουν μαζί με δύο πολύ έμπειρους φίλους και ότι, αν κάτι πήγαινε στραβά, μπορούσαμε ανά πάσα στιγμή να καλέσουμε την ομάδα διάσωσης», είπε.

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