Αποκάλυψη: Ο ΟΦΗ εξετάζει ξανά την περίπτωση του Άλι Σαμάτα – Ο ρόλος του Καρυπίδη

Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΟΦΗ βρίσκεται ξανά ο Άλι Σαμάτα, σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti, με τους ανθρώπους της κρητικής ομάδας να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής.

Ο 33χρονος διεθνής φορ από την Τανζανία αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στη γαλλική Χάβρη (27 συμμετοχές, 2 γκολ και 1 ασίστ), μετά την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ, και αποτελεί μία περίπτωση που συγκεντρώνει αρκετά από τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι «ασπρόμαυροι» για την κορυφή της επίθεσης.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση έχει ο τεχνικός διευθυντής του ΟΦΗ, Χρήστος Καρυπίδης. Οι δύο άνδρες γνωρίζονται πολύ καλά από την κοινή τους παρουσία στον ΠΑΟΚ, με τον Καρυπίδη να έχει άριστη εικόνα τόσο για τις αγωνιστικές δυνατότητες όσο και για τον χαρακτήρα του έμπειρου επιθετικού. Η συγκεκριμένη σχέση αποτελεί σημαντικό «όπλο» για τον ΟΦΗ, καθώς ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας έχει αναλάβει προσωπικά τους χειρισμούς της υπόθεσης.

Οι επαφές και οι διεργασίες συνεχίζονται, με τον Χρήστο Καρυπίδη να έχει αναλάβει να διερευνήσει όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης. Το αν ο ΟΦΗ θα μπορέσει να αποκτήσει του Άλι Σαμάτα θα φανεί μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς το θέμα παραμένει ανοιχτό. Ο Σαμάτα έχει συμβόλαιο με τη Χάβρη και έπαιξε στο φιλικό που έδωσε πριν 6 μέρες η ομάδα του με τον Ερυθρό Αστέρα.

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