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ΚΡΗΤΗ

Σφυροκοπούν οι άνεμοι την Κρήτη: Στα 108 χλμ./ώρα οι ριπές στο Μαριού Ρεθύμνου

ΦΩΤΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ
clock 08:55 | 31/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ριπές που έφτασαν τα 108 km/h σημειώθηκαν την Παρασκευή 31/07 στο Μαριού Ρεθύμνου.

Οι 8 μεγαλύτερες τιμές ριπών ανέμου που κατέγραψαν οι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 31/07 δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ριπές ανέμου πίνακας

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, οι θυελλώδεις άνεμοι με ριπές στα 90-100 Km/h θα συνεχιστούν και την Παρασκευή 31/07 με σταδιακή εξασθένιση από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 01/08.

Ο καιρός την Παρασκευή (31/7) στην Κρήτη 

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.

Ανεμοι: Βόρειοι 7 με 8 και στα βόρεια τμήματα των Κυκλάδων τοπικά έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στην Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου.

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