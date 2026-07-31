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Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Τελευταία μέρα για τις αιτήσεις

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clock 08:35 | 31/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Λήγει σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος έχουν αυξηθεί κατά 115% σε σχέση με το 2019, καθώς από 41,7 εκατ. ευρώ έχουν διαμορφωθεί φέτος στα 90 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος δημιουργίας νέων φοιτητικών κατοικιών, με στόχο την προσθήκη 8.600 νέων κλινών σε πανεπιστημιακές εστίες σε ολόκληρη τη χώρα, ενισχύοντας τις διαθέσιμες επιλογές στέγασης για τους φοιτητές.

Το Υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση, θα πρέπει να το πράξουν εντός της ημέρας, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

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