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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H νέα ρύθμιση των 72 δόσεων «παγώνει» τη δημοσίευση των οφειλετών

Ηλεκτρονικά η καταγγελία για αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία
clock 10:53 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια τελευταία ευκαιρία προκειμένου να αποφύγουν τη δημόσια έκθεση και τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους αποκτούν οι μεγαλοοφειλέτες της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ. Με κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η ανάρτηση των κρίσιμων λιστών μετατίθεται για τις 28 Φεβρουαρίου 2027.

Η επταμήνη αυτή καθυστέρηση στον καθιερωμένο μηχανισμό δημοσιοποίησης αποσκοπεί στο να δοθεί επαρκής χρόνος στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να ενταχθούν στη νέα, έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη που βεβαιώθηκαν έως το τέλος του 2023.

Η δυνατότητα υπαγωγής στον σχετικό διακανονισμό παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ορίζοντας ουσιαστικά την τελική προθεσμία για όσους επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους πριν τα στοιχεία τους βρεθούν στη δημοσιότητα.

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