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Παπακωνσταντίνου: Ζήτησε να σβήσουν καπνογόνα σε συναυλία του στο Ηράκλειο

παπακων
clock 11:00 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια στιγμή σεβασμού και συγκίνησης έζησαν στη συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο Ηράκλειο. Κατά την διάρκεια της εμφάνισής του, κάποιοι θεατές άναψαν καπνογόνα και εκείνος ζήτησε να τα σβήσουν για τους δυο πυροσβέστες που χάθηκαν στο Ρέθυμνο.

«Δύο άνθρωποι κάηκαν εδώ δίπλα μας» είπε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου με τους θεατές να τον χειροκροτούν. «Σας παρακαλώ να μην συνεχίζουν να ανάβουμε καπνογόνα. Έτσι κι αλλιώς θα σταματήσουμε. Σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου».

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Βασίλης Παπακωσταντίνου Ηρακλειο Συναυλία
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