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ΚΡΗΤΗ

Από ιερατική οικογένεια ο 25χρονος Παντελής που χάθηκε στην πύρινη λαίλαπα του Ρεθύμνου

Πυροσβέστης
clock 10:45 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η είδηση του θανάτου του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Φουρφουρά Αμαρίου, από όπου και καταγόταν.

Ο άτυχος νέος άνηκε σε γνωστή ιερατική οικογένεια της περιοχής.

Μεγάλη είναι η θλίψη στην  Ιερά  Μητρόπολη Λάμπρης, Συβρίτου και Σφακίων καθώς ο 25χρονος εποχικός πυροσβέστης ήταν  γιος του ιερέα π. Εμμανουήλ Διαμαντάκη  κληρικού της Μητροπόλεως ο οποίος είναι εφημέριος στην ενορία Αγίου Πνεύματος Πετροχωρίου.

Επίσης ο παππούς του, ιερέας π. Παντελεήμων Διαμαντάκης είναι εφημέριος της ενορίας Αγίου Γεωργίου Φορφουρά ενώ μια εκ των αδελφών του είναι σύζυγος διακόνου της Τοπικής Εκκλησία.

Ο Παντελής προσέφερε τις υπηρεσίες του ως εποχικός πυροσβέστης, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.

πυροσβεστες ρεθυμνο

Μαζί του χάθηκε και ο 58χρονος συνάδελφός του, Μανώλης Στρατιδάκης, ένας έμπειρος εποχικός πυροσβέστης και πατέρας, ο οποίος επί σειρά ετών έδινε τη μάχη με τις φλόγες.

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