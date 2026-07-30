Από ιερατική οικογένεια ο 25χρονος Παντελής που χάθηκε στην πύρινη λαίλαπα του Ρεθύμνου

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Η είδηση του θανάτου του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Φουρφουρά Αμαρίου, από όπου και καταγόταν.

Ο άτυχος νέος άνηκε σε γνωστή ιερατική οικογένεια της περιοχής.

Μεγάλη είναι η θλίψη στην Ιερά Μητρόπολη Λάμπρης, Συβρίτου και Σφακίων καθώς ο 25χρονος εποχικός πυροσβέστης ήταν γιος του ιερέα π. Εμμανουήλ Διαμαντάκη κληρικού της Μητροπόλεως ο οποίος είναι εφημέριος στην ενορία Αγίου Πνεύματος Πετροχωρίου.

Επίσης ο παππούς του, ιερέας π. Παντελεήμων Διαμαντάκης είναι εφημέριος της ενορίας Αγίου Γεωργίου Φορφουρά ενώ μια εκ των αδελφών του είναι σύζυγος διακόνου της Τοπικής Εκκλησία.

Ο Παντελής προσέφερε τις υπηρεσίες του ως εποχικός πυροσβέστης, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.

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Μαζί του χάθηκε και ο 58χρονος συνάδελφός του, Μανώλης Στρατιδάκης, ένας έμπειρος εποχικός πυροσβέστης και πατέρας, ο οποίος επί σειρά ετών έδινε τη μάχη με τις φλόγες.

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