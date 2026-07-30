Σε βαρύ κλίμα το τελευταίο υπουργικό της σεζόν: Η ατζέντα και τα μηνύματα Μητσοτάκη

Σε βαριά ατμόσφαιρα λόγω της απώλειας τριών πυροσβεστών (δύο στο Ρέθυμνο εν ώρα μάχης και ενός στο Γύθειο από παθολογικά αίτια) συνεδριάζει σήμερα το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο της σεζόν.

Από εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφράσει εκ νέου τα συλλυπητήρια τους προς τις οικογένειες των θυμάτων, προδιαγράφοντας παράλληλα ότι η πολιτεία θα αναλάβει μέριμνα γι’ αυτές, όπως γίνεται παγίως σε αυτές τις περιπτώσεις.

Υπό το πρίσμα των τραγικών γεγονότων άλλωστε ο κ. Μητσοτάκης ακύρωσε τη χθεσινή προγραμματισμένη του παρουσία στην απογευματινή τελετή απόδοσης του έργου στον αρχαιολογικό χώρο και Μουσείο Αρχαίας Αγοράς.

«Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπρόσωπους των σωμάτων ασφαλείας, που δίνουν την μάχη στα πύρινα μέτωπα, εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας την οποία καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν», υπογράμμισε χθες ο πρωθυπουργός, αφού εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τις τρεις απώλειες.

Ως προς τα πολιτικά μηνύματα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει μια σύνοψη της πολιτικής περιόδου, αλλά και να επιχειρήσει μια γέφυρα προς τις μέρες μετά τον Δεκαπενταύγουστο που θα σημάνουν την επανεκκίνηση λειτουργίας της κυβέρνησης με το βλέμμα στη ΔΕΘ. Πάντως, ο πρωθυπουργός δεν θα φύγει άμεσα από το γραφείο του, καθώς θα βρίσκεται και την επόμενη εβδομάδα στο Μέγαρο Μαξίμου πριν αναχωρήσει για λίγες μέρες με προορισμό την Κρήτη.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρει τις αποφάσεις του για εξάντληση της τετραετίας και με αυτόν τον γνώμονα ξεδιπλώνει και τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Είναι προφανές ότι θέλει να αξιοποιήσει τον διαθέσιμο χρόνο προκειμένου να απευθυνθεί σε κρίσιμα για τη Νέα Δημοκρατία κοινά - κάτι που γίνεται με τον σχεδιασμό του πακέτου της ΔΕΘ - ενώ παράλληλα «καρφώνει» και την αντιπολίτευση, ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, είναι εμφανές ότι η ελληνική Προεδρία της Ε.Ε. που θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου του 2027 θα αποτελέσει ένα βασικό διακύβευμα για τον κ. Μητσοτάκη, καθώς τότε αναμένεται σύμφωνα με τις ενδείξεις να κλείσει και η διαπραγμάτευση για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Η ατζέντα και οι οδηγίες

Με δεδομένο ότι αρκετά μέλη της κυβέρνησης θα φύγουν για διακοπές τις τρεις πρώτες ή τις δύο επόμενες εβδομάδες του Αυγούστου, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει τις αναμενόμενες συστάσεις για ξεκούραση με φειδώ και αυτοσυγκράτηση. Επίσης, με δεδομένο ότι μετά το υπουργικό δεν ακολουθεί περίοδος «βαριάς» νομοθετικής δραστηριότητας, καθώς η Βουλή θα είναι κλειστή, η ατζέντα είναι κατά τι πιο «ελαφριά».

Οι συναρμόδιοι υπουργοί (Μ. Χρυσοχοϊδης, Α. Σκέρτσος, Δ. Παπαστεργίου, Γ. Κώτσηρας) αναμένεται να παρουσιάσουν απολογιστικά στοιχεία για την οδική ασφάλεια, με την εφαρμογή αυστηρότερων ελέγχων και μέτρων όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης θα παρουσιάσει την πορεία υλοποίησης έργων του Ταμείου Ανάκαμψης ενόψει της υποβολής του τελευταίου αιτήματος εκταμίευσης, ενώ ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου θα παρουσιάσει προς έγκριση την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα που αποτελεί επίσης προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας, ενώ ενδιαφέρον θα έχει και η εισήγηση του κ. Παπασταύρου και του υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Τσάφου για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία κυβερνητικής επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια, στον απόηχο των πρωτοβουλιών που έχει ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά και τις επαφές του ιδίως με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν για το θέμα. Τέλος, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος θα εισηγηθεί μερική αναθεώρηση του Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής για το τρέχον έτος.

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