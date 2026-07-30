ΟΦΗ: Oι πρώτες δηλώσεις Αϊτόρ και Νικολάου για την μεταγραφή τους στην Κρητική ομάδα (βίντεο)

Τις πρώτες τους δηλώσεις ως ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ έκαναν στην κάμερα του OFI TV τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα της κρητικής ομάδας ο Αϊτόρ Καταλαπιένδρα και ο Δημήτρης Νικολάου.

Ο 30χρονος Ισπανός επιθετικός τόνισε ότι έρχεται στην ομάδα σε μια χρονιά όπου ο ΟΦΗ έχει μια μεγάλη πρόκληση μπροστά του με την Ευρωπαϊκή του συμμετοχή σε League Phase:

“Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια θα είναι δύσκολα, είναι φυσιολογικό όμως η ομάδα θα είναι έτοιμη και επίσης είναι ωραίο που θα γίνουν ξανά ευρωπαϊκά παιχνίδια στο νησί και όμορφο για τον κόσμο.

Εύχομαι να σας δω σύντομα, θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό, θα υπερασπιστώ την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ και εύχομαι να έχουμε μια καλή σεζόν”.

Ο Νικολάου επισήμανε ότι από την πρώτη στιγμή έχει διαπιστώσει ότι έχει έρθει σε μια οργανωμένη ομάδα που έχει μεγάλους στόχους για φέτος και είναι σημαντικό για ένα ποδοσφαιριστή να παίζει σε ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο.

“Η ομάδα είναι πολύ οργανωμένη, έχουμε μεγάλους στόχους και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Είναι πολύ σημαντικό που ο ΟΦΗ παίζει στην Ευρώπη, μας περιμένουν δύσκολα παιχνίδια και είναι ότι καλύτερο για έναν ποδοσφαιριστή να παίζει σε αυτό το επίπεδο”.

“Έπαιξε μεγάλο ρόλο ο Θανάσης στην μεταγραφή, έχω πολύ γνώριμα παιδιά εδώ όπως ο Μπουχαλάκης και ο Μαρινάκης. Έχουμε πολύ καλή ομάδα και με την δουλειά όλα θα βγουν στο γήπεδο” τόνισε ο Δημήτρης Νικολάου.

Αναλυτικά οι πρώτες δηλώσεις Αϊτόρ και Νικολάου στο παρακάτω βίντεο:

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