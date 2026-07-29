Κόντης: «Θα πάρουμε δεξί μπακ και φορ» - Τι δήλωσε ο σκόρερ Σιτμαλίδης (βίντεο)

Ο ΟΦΗ γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Μπρέντα στο τελευταίο του φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, με τον Χρήστο Κόντη να στέκεται κυρίως στην εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο. Ο τεχνικός των Κρητικών επισήμανε πως η αντίδραση των ποδοσφαιριστών του στο δεύτερο ημίχρονο ήταν το σημαντικότερο θετικό στοιχείο, ενώ δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για την αμυντική λειτουργία και τα τρία γκολ που δέχθηκε η ομάδα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ΟΦΗ βρίσκεται ακόμη σε στάδιο προετοιμασίας, εξέφρασε την πεποίθηση πως η ομάδα θα παρουσιάζει συνεχή βελτίωση και ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι να είναι απόλυτα έτοιμη ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων στις 12 Αυγούστου.

Ο προπονητής του ΟΦΗ αποκάλυψε ότι ο ΟΦΗ εξακολουθεί να αναζητά έναν ποδοσφαιριστή για την επίθεση και έναν για το δεξί άκρο της άμυνας, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί εκεί και ο Αποστολάκης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι η δημιουργία ενός ποιοτικού και γεμάτου ρόστερ, με παίκτες που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά δήλωσε: «Κρατάω την αντίδραση της ομάδας μας στο δεύτερο ημίχρονο, ήμασταν πολύ καλύτεροι από το πρώτο, βγάλαμε αντίδραση. Όταν μπήκαν τα παιδιά στο δεύτερο ημίχρονο, στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα βγάλαμε αντίδραση και στην ουσία δεχθήκαμε το τρίτο γκολ από εκνευρισμό.

Δεν κρατάω σίγουρα ότι δεχτήκαμε τρία γκολ. Οπωσδήποτε πρέπει να το βελτιώσουμε. Δεν είχε να κάνει με τους αμυντικούς, αλλά με τη συνολική μας συμπεριφορά. Επειδή ήμουν αμυντικός, το ξέρω πολύ καλά ότι αν δεν είσαι συγκεντρωμένος στις στιγμές του αντιπάλου, θα δεχθείς γκολ από μία κακή αντίδραση. Και στο τρίτο γκολ πάλι δεν ήμασταν καλά οργανωμένοι.



Πρέπει να δούμε την αντίδρασή μας στο δεύτερο ημίχρονο και να τη συνδυάσουμε με όσα κάναμε στο πρώτο. Επίσης, όσοι μπήκαν ως αλλαγή πρέπει να βελτιώσουμε τη συγκέντρωσή μας στο αμυντικό κομμάτι.

Θέλω να έχω μία ομάδα με νικητές. Έτσι αισθάνομαι εγώ όταν ξεκινάω να παίζω παιχνίδια και έτσι πρέπει να αισθάνονται όλοι. Το πνεύμα του νικητή πρέπει να υπάρχει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας δεν είμαστε έτοιμοι. Παίζουμε απέναντι σε ομάδες που έχουν ήδη επτά παιχνίδια των 90 λεπτών και δεν είναι εύκολο, ειδικά στο κομμάτι του ρυθμού, όπου είμαστε πολύ πίσω. Είμαι σίγουρος ότι παιχνίδι με παιχνίδι και εβδομάδα με εβδομάδα θα είμαστε καλύτεροι. Πρέπει όμως να είμαστε έτοιμοι στις 12 Αυγούστου, γιατί έχουμε έναν μεγάλο στόχο».

Για τον Νικολάου: «Καταρχάς, ο Νικολάου θα μας δώσει εμπειρία. Τον ξέρω πολλά χρόνια, τον είχα ποδοσφαιριστή στον Ολυμπιακό. Είναι ένας δυναμικός παίκτης, έχει παίξει πολλά χρόνια στην Ιταλία, μία χώρα που φημίζεται για το αμυντικογενές ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι θα μας δώσει δυναμική στα μετόπισθεν. Βέβαια, άμυνα δεν κάνουν μόνο οι αμυντικοί. Όλοι παίζουν άμυνα.Έχει τέτοια χαρακτηριστικά, έχει καλό αριστερό πόδι και προσθέτουμε έναν ακόμη ποδοσφαιριστή που θα μας δώσει λύσεις σε μία σεζόν με πολλά παιχνίδια».



Για τον Αποστολάκη που παίζει δεξιό μπακ: «Στο δεξί άκρο της άμυνας θα πάρουμε ακόμη έναν ποδοσφαιριστή. Ήταν ένας στόχος από την αρχή, όπως και η θέση του σέντερ φορ. Όπου χρειαστούμε παίκτη θα κάνουμε κίνηση. Θέλουμε να έχουμε το πιο γεμάτο ρόστερ, με ποδοσφαιριστές που θα μπορούν να διεκδικούν θέση. Για μένα όλοι είναι βασικοί.

Υπάρχει ένα κενό εκεί. Ο Αποστολάκης είναι ένα παιδί που όλοι ξέρουμε ότι μπορεί να αγωνιστεί σε πολλές θέσεις και είναι μία σκέψη που κάνουμε, ώστε να έχουμε περισσότερες επιλογές».

Την ικανοποίησή του για το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του ΟΦΗ εξέφρασε ο Θάνος Σιτμαλίδης μετά το φιλικό με την Μπρέντα, τονίζοντας παράλληλα πως το σημαντικότερο είναι η καθημερινή δουλειά και η συνεχής βελτίωση της ομάδας.





Αναλυτικά δήλωσε:

«Σίγουρα είναι κάτι πολύ όμορφο και πρωτόγνωρο για μένα. Ο στόχος μου είναι να δουλεύω καθημερινά με την ομάδα και να βελτιωνόμαστε σε κάθε φιλικό.



Σίγουρα θα μου μείνει αξέχαστο. Ήταν κάτι πολύ όμορφο. Όλη η προσπάθεια της ομάδας ήταν πολύ καλή. Ήμασταν λίγο άτυχοι που δεχθήκαμε το τρίτο γκολ, αλλά ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί και θα συνεχίσουμε έτσι.

Όταν βλέπεις ότι η ομάδα ασχολείται και επενδύει στους μικρούς, σου δίνει μεγάλο κίνητρο και ο ΟΦΗ το κάνει αυτό κάθε χρόνο».