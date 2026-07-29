Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 13 νεκροί -Κατέρρευσε εμπορικό κέντρο, αγνοούνται δεκάδες

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Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την πόλη Κουμαμότο στη νοτιοδυτική Ιαπωνία.

«Έχουν επιβεβαιωθεί μεγάλες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων, καταρρεύσεων κτιρίων, πυρκαγιών και ζημιών σε δρόμους», ανακοίνωσε σήμερα η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι. Εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν αγνοούμενοι, που εκφράζονται φόβοι πως έχουν παγιδευτεί, σε εμπορικό κέντρο στην Κουμάμοτο το οποίο εν μέρει κατέρρευσε και σε εργοστάσιο χάρτου.

Νωρίτερα η η ιαπωνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών είχε ανακοινώνει πως τα θύματα ήταν 5, δυο γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν στο εμπορικό κέντρο που υπέστη εκτεταμένες ζημιές --ένας από τους ορόφους του κατέρρευσε-- στην πόλη Κουμάμοτο, καθώς και άλλοι τρεις κάτοικοι του ομώνυμου νομού, στη νήσο Κιούσου. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων, ενώ εξετάζουν και τα αίτια έκρηξης που σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο μετά τον σεισμό.

Διασώσεις στα ερείπια – Αγνοούνται 19 άνθρωποι

Οι διασώστες έχουν καταφέρει να απεγκλωβίσουν ορισμένους ανθρώπους από τα ερείπια του εμπορικού κέντρου, το οποίο κατέρρευσε εν μέρει μετά τη σεισμική δόνηση.

Σύμφωνα με το NHK, τέσσερις άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί και κανείς δεν βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

A 7.1 magnitude earthquake shook Japan’s southern main island of Kyushu on Tuesday, leaving several people dead and dozens of others injured or missing after part of a shopping center and a huge chimney at a paper factory collapsed, officials said. pic.twitter.com/Flw9uDEQmv — The Associated Press (@AP) July 29, 2026

Έκρηξη στο εμπορικό κέντρο μετά τον σεισμό

Οι ιαπωνικές Αρχές διερευνούν τα αίτια έκρηξης που σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall λίγη ώρα μετά τη σεισμική δόνηση και αφού είχε απομακρυνθεί μεγάλο μέρος των πελατών.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι στην περιοχή υπήρχε έντονη οσμή αερίου, παρά το γεγονός ότι είχε διακοπεί η κεντρική παροχή. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η διαρροή ενδέχεται να προήλθε από τις κουζίνες των εστιατορίων, οι οποίες υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό.

Japan quake damage seen from the air







Kumamoto fire and police services are assessing damage from the magnitude 7.1 earthquake that struck southwestern Japan on July 28.







Visit our website for updates: https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/9SP7bw7znq — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 28, 2026





Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πελάτες να εγκαταλείπουν οργανωμένα το εμπορικό κέντρο με τη βοήθεια του προσωπικού, λίγο πριν σημειωθεί η έκρηξη. Σύμφωνα με τις ίδιες εικόνες, η κατάρρευση του δεύτερου ορόφου φαίνεται να ακολούθησε την έκρηξη.

Σημαντικές ζημιές και δεκάδες μετασεισμοί

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 16:27 τοπική ώρα (10:27 ώρα Ελλάδας) και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές της περιοχής.

Μεταξύ άλλων, καταγράφηκαν καταρρεύσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου και σε πεζογέφυρα, διακοπές ηλεκτροδότησης που επηρέασαν χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς και ζημιές σε μνημείο.

Μετά την κύρια δόνηση έχουν καταγραφεί δεκάδες μετασεισμοί μικρότερης έντασης, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Το εργοστάσιο όπου είναι αγνοούμενοι πολλοί εργαζόμενοι

【Earthquake】Kumamoto Yatsushiro Factory Chimney Breaks and Collapses Aerial Footage. pic.twitter.com/vCmfaj8Lys

— Horizon Wire (@HorizonWireHW) July 28, 2026Εν τω μεταξύ, πάνω από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει και κάποιοι κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό τεσσάρων από αυτά, ανέφερε το κρατικό δίκτυο NHK.

Οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 50, πολλοί από αυτούς σε τρένο υψηλής ταχύτητας που ήταν εν κινήσει την ώρα του σεισμού.

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Το εργοστάσιο όπου υπάρχουν αγνοούμενοι

Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να καταφύγουν σε κέντρα εκκένωσης, δήλωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Footage inside the Aeon Mall in Kumamoto, Japan right after today's 7.0 earthquake, and before its collapse.







Things appear to be a bit chaotic, with mentioning of some strange ordor. pic.twitter.com/H9hmTjg51r — anila watto (@a_nila123) July 28, 2026

Ο στρατός έχει κινητοποιήσει 3.600 μέλη του για τις επιχειρήσεις διάσωσης και σήκωσε 20 αεροπλάνα για να καταγράψουν από αέρος την έκταση της καταστροφής, είπε το υπουργείο Άμυνας.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αρχικά είχε εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως ένα μέτρο, την οποία αργότερα απέσυρε.

Τέλος, δεν έχουν εντοπιστεί άμεσα προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας της περιοχής, δήλωσε η ιαπωνική ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ενέργειας.

Η επαρχία Κουμαμότο είχε χτυπηθεί και στο παρελθόν από ισχυρούς σεισμούς. Το 2016 μέσα σε δύο ημέρες είχαμε ένα σεισμό 6,5 βαθμών και έναν 7,3 βαθμών στην ίδια περιοχή. Οι νεκροί στην Κουμαμότο και την επαρχία Οϊτά ήταν 278 ενώ ορισμένοι επιπλέον θάνατοι συνδέονται με το στρες της εκκένωσης των κατοικιών.

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