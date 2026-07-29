Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν σφυροκοπά δεξαμενόπλοια – Μπήκε στον πόλεμο η Σαουδική Αραβία

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Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία λίγων μόλις 24ώρων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Το Ιράν εξαπέλυσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο στενό του Ορμούζ και, σχεδόν ταυτόχρονα, αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά βομβάρδισαν φιλοϊρανικές οργανώσεις στο Ιράκ.

Οι αγορές αντέδρασαν ακαριαία, με το πετρέλαιο να εκτινάσσεται άνω του 3%, καθώς ο φόβος για νέα διαταραχή στις ενεργειακές ροές επέστρεψε με ορμή.

Irgc announced it struck 3 tankers trying to cross strait of hormuz.



We likely to see strikes by us forces soon. https://t.co/FNLnfqxtuF — Ali (@MerruX) July 29, 2026

Η νέα κλιμάκωση σημειώθηκε περίπου ένα εικοσιτετράωρο μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είχαν αναστείλει τα πλήγματα κατά του Ιράν, δημιουργώντας προσδοκίες ότι οι δύο πλευρές επιχειρούσαν να ανοίξουν χώρο για διπλωματικές κινήσεις.

Αντί αποκλιμάκωσης, όμως, η περιοχή βρέθηκε ξανά στο χείλος μιας ευρύτερης σύγκρουσης.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης έπληξε τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που επιχειρούσαν να διασχίσουν το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Φρουρών, τα πλοία αγνόησαν τις ιρανικές εντολές και συνέχισαν, παρά τις προειδοποιήσεις, μια πορεία την οποία η Τεχεράνη χαρακτήρισε «επικίνδυνη και παράνομη».

«Πριν από μερικές ώρες, τρία τάνκερ που παραβίασαν τις εντολές, αψήφησαν τις προειδοποιήσεις και συνέχισαν την πορεία τους, χτυπήθηκαν και σταμάτησαν», ανέφερε η ιρανική πλευρά.

Δεν έγιναν αμέσως γνωστά τα ονόματα των πλοίων, η σημαία τους, η κατάσταση των πληρωμάτων ή η έκταση των ζημιών.

Η ανακοίνωση, ωστόσο, ήταν αρκετή για να ενισχύσει τους φόβους γύρω από την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό τμήμα των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ιρανικοί πύραυλοι κατά αμερικανικών δυνάμεων

Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Η CENTCOM έκανε λόγο για «απόπειρα αιφνιδιαστικής επίθεσης», αναφέροντας ότι όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

At 5:45 p.m. ET today, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. U.S. forces remain vigilant and at a high… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι στόχος της επίθεσης ήταν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, χωρίς ωστόσο να υπάρξει άμεση επιβεβαίωση από την αμερικανική πλευρά για τις ακριβείς τοποθεσίες που επλήγησαν ή επιχειρήθηκε να πληγούν.

Η επίθεση αποτελεί την πρώτη σοβαρή αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μετά από μερικές ημέρες σχετικής ηρεμίας και δημιουργεί νέα δεδομένα για τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης.

Η Σαουδική Αραβία μπαίνει ενεργά στη σύγκρουση

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η άμεση στρατιωτική εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας, η οποία μέχρι σήμερα απέφευγε να συρθεί πλήρως στον πόλεμο.

Το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου ανακοίνωσε ότι σαουδαραβικά και αμερικανικά μαχητικά πραγματοποίησαν «περιορισμένα και στοχευμένα πλήγματα» κατά φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο ανατολικό Ιράκ.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, τα πλήγματα είχαν ως στόχο εγκαταστάσεις επιμελητείας και αποθήκες όπλων οργανώσεων που συνδέονται με το Ιράν και κατηγορούνται ότι πραγματοποίησαν περισσότερες από 30 επιθέσεις με drones κατά αμερικανικών δυνάμεων και σαουδαραβικών ενεργειακών υποδομών μέσα σε 72 ώρες.

Το Ριάντ ανακοίνωσε επίσης ότι είχε αναχαιτίσει drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ με στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην ανατολική Σαουδική Αραβία.

Η σαουδαραβική κυβέρνηση υπογράμμισε ότι «δεν επιδιώκει την κλιμάκωση», αλλά θα απαντά σε κάθε επίθεση εναντίον της.

Νεκροί από τα πλήγματα στο Ιράκ

Οι Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης του Ιράκ, η ομπρέλα σιιτικών παραστρατιωτικών οργανώσεων που έχει ενσωματωθεί στις κρατικές δομές ασφαλείας της χώρας, ανακοίνωσαν ότι αρκετές βάσεις τους επλήγησαν από τα αμερικανοσαουδαραβικά πλήγματα.

Σύμφωνα με την οργάνωση, υπήρξαν νεκροί και τραυματίες, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κτήρια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Η PMF χαρακτήρισε τις επιθέσεις «επικίνδυνη κλιμάκωση» και «παραβίαση της ιρακινής κυριαρχίας».

Αρκετές από τις ισχυρότερες οργανώσεις της PMF διατηρούν στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης και αποτελούν τμήμα του λεγόμενου «Άξονα της Αντίστασης» της Τεχεράνης.

Άλμα για Brent και WTΙ

Η αντίδραση στις αγορές πετρελαίου ήταν άμεση.

Η τιμή του αμερικανικού αργού WTI ενισχυόταν κατά 3,67%, στα 82,17 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent σημείωνε άνοδο 3,39%, στα 86,94 δολάρια.

Αργότερα, το Brent κινήθηκε ακόμη υψηλότερα, κοντά στα 87,43 δολάρια, με άνοδο σχεδόν 4%.

Οι τιμές είχαν υποχωρήσει δραστικά τις προηγούμενες ημέρες, καθώς οι επενδυτές πόνταραν σε μια περίοδο αποκλιμάκωσης.

Η ταυτόχρονη, όμως, επανέναρξη των πυραυλικών επιθέσεων, τα πλήγματα σε τάνκερ και η ενεργότερη εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας ανέτρεψαν απότομα αυτή την εικόνα.

Νέα ανησυχία προκάλεσε και αναφορά της βρετανικής υπηρεσίας UK Maritime Trade Operations για «ύποπτη δραστηριότητα» στη νότια Ερυθρά Θάλασσα, όπου πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι άκουσε έκρηξη κατά τη διάρκεια του πλου.

Η νέα ανάφλεξη επαναφέρει στο προσκήνιο το πιο επικίνδυνο σενάριο για τις αγορές: έναν πόλεμο που δεν περιορίζεται πλέον στις στρατιωτικές βάσεις και στους πυραύλους, αλλά αγγίζει ταυτόχρονα τα τάνκερ, τα στενά, τα διυλιστήρια και τις βασικές αρτηρίες της παγκόσμιας ενέργειας.

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