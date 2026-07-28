Την Πέμπτη 30 Ιουλίου η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου

Συνεδριάζει την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 στις 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Γ΄ όροφος REX) το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη :



1)Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αγίου Νικολάου



2) Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου



3) Παραχώρηση χρήσης του δημοτικού ακινήτου «Τουριστικό Περίπτερο Έξω Ποτάμων» στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.)



4) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 155/2025 απόφασης ΔΣ ΔΛΤΑΝ η οποία αφορά «Ψήφιση απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου 2024»



5) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 106/2026 απόφασης ΔΣ ΔΛΤΑΝ η οποία αφορά «Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού χρηματικής διαχείρισης οικονομικού έτους 2025 του ΔΛΤΑΝ»



6)Καθορισμός ποσού αποζημίωσης δικαιούχων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου



7) Καθορισμός ποσού αποζημίωσης δικαιούχων της Δημοτικής Επιτροπής για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής



8) Συζήτηση – απόφαση για την εκτός Σχεδίου δόμηση και τις διαδικασίες έκδοσης οικοδομικών αδειών



9) Συζήτηση – απόφαση επί του με αρ. πρωτ. 10411/2026 εγγράφου Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικής Φροντίδας το οποίο αφορά «Ένταξη φορέων/δομών στο μητρώο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την περίοδο 2026-2027»



10) Συζήτηση – απόφαση επί του με αρ. πρωτ. 10877/2026 εγγράφου Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικής Φροντίδας το οποίο αφορά «Καθορισμός των Δομών που θα συμμετάσχουν στην Πρόσκληση – Καθορισμός δυναμικότητας &προσφερόμενων



θέσεων ανά Δομή για τη συμμετοχή στην υπ΄αρ.πρωτ.: 30306/17-07-2026. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση Πράξεων της Δράσης Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης¨ περιόδου 2026-2027»



11) Συζήτηση – απόφαση επί του με αρ. πρωτ. 10878/2026 εγγράφου Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικής Φροντίδας το οποίο αφορά «Επιλογή ωφελούμενων βρεφών και νηπίων από τους οριστικούς πίνακες της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.»



12) Συζήτηση – απόφαση επί του με αρ. πρωτ.10879/2026 εγγράφου Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικής Φροντίδας «Αύξηση δυναμικότητας βρεφών και νηπίων των λειτουργούντων Βρεφονηπιακών Σταθμών κατά ποσοστό 10% επ΄ αυτής»



13) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 11/2026 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Α.Ν. η οποία αφορά αίτημα Πολιτιστικής και Λαογραφικής Εταιρείας Απάνω Μεραμβέλλου (Π.Λ.Ε.Α.Μ.) – Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, σχετικά με την τροποποίηση προηγούμενης απόφασης μας για παραχώρηση της αίθουσας του Παλιού Γυμνασίου αριστερά της εισόδου, ως προς τη χρονική διάρκεια



14) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 6/2026 απόφασης Δ.Κ. Κριτσάς σχετικά με τον τρόπο είσπραξης του 4% από τα παραγόμενα προϊόντα του Καθαρού Όρους για το έτος 2026»



15)Έγκριση δαπανών για την εξόφληση τιμολογίων της πάγιας προκαταβολής (Σχολικές Μονάδες)



16) Αντικατάσταση μέλους από το Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Α.Ν. (απόφαση Δ.Σ. 6/2024 με ΑΔΑ : 9ΒΥΤΩΚΨ-ΦΔ2)



17) Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου Δ/νσης Μελετών το οποίο αφορά «Υποβιβασμό Στάθμης πεζοδρομίου μπροστά από το ακίνητο με ΚΑΕΚ 320080715010 που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αρτέμιδος και Υγείας εντός σχεδίου πόλης Αγίου Νικολάου στο ΟΤ 295



18) Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου Δ/νσης Μελετών το οποίο αφορά «Είσοδο –έξοδο οχημάτων σε δημοτική (αγροτική) οδό με ΚΑΕΚ 32049ΕΚ00002, στη θέση «Κάλυβος» εκτός ορίων οικισμού Κοινότητας Κριτσάς του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο ακίνητο ιδιοκτησίας Καρουζάκη Μιχαήλ με ΚΑΕΚ 320490102006, στο οποίο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια με Α/Α πράξης 5/22-2-2018 για την κατασκευή διαλυτηρίου οχημάτων



19) Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου Δ/νσης Μελετών το οποίο αφορά «Είσοδο –έξοδο οχημάτων σε δημοτική οδό με ΚΑΕΚ 32015ΕΚ00047, στη θέση «Γυαλια», εκτός ορίων οικισμού Σίσι του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο ακίνητο με ΚΑΕΚ 3201500807231 ιδιοκτησίας VIVIAN RAZ, HAGIT SEGAL,ILAN RAFAEL KARMI,UZAL ITZAHAKY,NAHUM KALPAN και ITZHAK ZIV, στο οποίο πρόκειται να εκδοθεί οικοδομική άδεια για κατασκευή συγκροτήματος



20) Καθορισμός αντιτίμου εισιτηρίων εισόδου στο Φεστιβάλ Πλατείας Νεάπολης 2026



21) Τροποποίηση της με αρ. 208/2025 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά με τον καθορισμό ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από τα όργανα των ΟΤΑ που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας



22) Καθορισμός ομάδων δημοτικών ενοτήτων για την αυτοτελή εκτέλεση όμοιων ή ομοειδών δαπανών, κατ΄εφαρμογή της περ. γ΄ του άρθρου 636 του ν. 5314/2026

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