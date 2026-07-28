Φυλακές Αλικαρνασσού: Ασφυκτική η κατάσταση - "Δεν πάει" άλλο λένε οι σωφρονιστικοί

Την έντονη πίεση που εξακολουθεί να επικρατεί στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέας Αλικαρνασσού περιέγραψε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Γιώργου Ι. Παπαδάκη ο πρόεδρος των σωφρονιστικών υπαλλήλων, Νίκος Φιλιπάκης, κάνοντας λόγο για καθημερινές εντάσεις, υπερπληθυσμό κρατουμένων και συνθήκες που δυσχεραίνουν σημαντικά τη λειτουργία της φυλακής.

Όπως ανέφερε, αυτή την περίοδο στο κατάστημα κράτησης φιλοξενούνται περίπου 300 κρατούμενοι, όταν –όπως είπε– για να μπορεί να λειτουργεί με μεγαλύτερη ομαλότητα θα έπρεπε να κρατούνται περίπου 200 άτομα. Ακόμη και τότε, σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνθήκες δεν θα ήταν ιδανικές, ωστόσο η καθημερινότητα θα ήταν σαφώς πιο διαχειρίσιμη.

Ο κ. Φιλιπάκης επισήμανε επίσης ότι στο κατάστημα κρατούνται άτομα που, όπως υποστήριξε, δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί, ενώ χαρακτήρισε το κτίριο των φυλακών «αρχαίο», σημειώνοντας ότι οι υποδομές αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες.

«Η κατάσταση είναι ασφυκτική», ανέφερε χαρακτηριστικά.Αναφερόμενος στο έργο των νέων φυλακών στις Κουρούνες Νεάπολης Λασιθίου, εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για τις συνεχείς καθυστερήσεις. Όπως είπε, από το 2007 οι εργαζόμενοι ακούν διαρκώς ότι επίκειται η μεταφορά στις νέες εγκαταστάσεις, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη.

«Από το 2007 ακούμε ότι θα μεταφερθούμε στις νέες φυλακές και ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα. Πιο πολύ χρησιμοποιείται αυτό το έργο επικοινωνιακά παρά ουσιαστικά. Κάθε χρόνο ακούμε τα ίδια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος εργάζεται επί 20 χρόνια στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού χωρίς να έχει δει να υλοποιείται η πολυαναμενόμενη μετεγκατάσταση.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος των σωφρονιστικών υπαλλήλων υπογράμμισε πως η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον, τονίζοντας ότι απαιτούνται άμεσα ουσιαστικές παρεμβάσεις τόσο για την αποσυμφόρηση του καταστήματος όσο και για την ολοκλήρωση του έργου των νέων φυλακών. «Δεν πάει άλλο. Κάτι θα πρέπει να γίνει», κατέληξε.

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