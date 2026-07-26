Κρήτη: Οι διάλογοι - σοκ της μαφίας των ιατροδικαστικών εκθέσεων πριν από τις απολογίες

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Συγκλονίζουν το πανελλήνιο οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που κατέγραψε ο «υπερκοριός» της ΕΛ.ΑΣ., ξεσκεπάζοντας το μέγεθος της διαφθοράς στη «Μαφία της Κρήτης».

Στο επίκεντρο των απομαγνητοφωνήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της δικογραφίας, βρίσκονται σοκαριστικές απειλές αλλά και οι απροκάλυπτες συνεννοήσεις για την παραποίηση κρίσιμων ιατροδικαστικών εκθέσεων και τοξικολογικών εξετάσεων.

Τα ηχητικά ντοκουμέντα αποδεικνύουν πώς ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί, αστυνομικοί και επιστήμονες λειτουργούσαν ως «πλυντήριο» εγκληματιών έναντι αδρών αμοιβών.

Οι απειλές και το «ξύλο»

Στις συνομιλίες καταγράφεται η τρομοκρατική δράση μελών του κυκλώματος, με εμπλοκή ακόμα και επίορκων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. που εκβίαζαν πολίτες και τοπικούς άρχοντες.

Αρχηγικό Μέλος: «Ρε φίλε τώρα εντάξει, δηλαδή από μόνος σου θα έπρεπε να πας να τον συλλάβεις εσύ τον δήμαρχο, όχι εγώ.»

Αστυνομικός: «Ξέρεις τι του είπα; Του λέω να είσαι καλό παιδί, να τρως όλο σου το φαΐ, γιατί θα φας πολύ ξύλο.»

Αρχηγικό Μέλος: «Του το 'πες;»

Σε άλλες καταγραφές, οι κατηγορούμενοι δεν δίσταζαν να απειλήσουν ευθέως τη ζωή όσων προσπαθούσαν να τους εμποδίσουν, χρησιμοποιώντας φράσεις όπως «Θα σας εξαφανίσω οικογενειακώς».

Το «μαγείρεμα» των τοξικολογικών

Οι διάλογοι που εμπλέκουν τον ιατροδικαστή Χανίων και τον καθηγητή Τοξικολογίας αποκαλύπτουν μια καθαρά «επαγγελματική» προσέγγιση στην αλλοίωση στοιχείων:

Εμπλεκόμενος: «Έχουμε το παιδί με τη μεγάλη ποσότητα. Πρέπει να βγει καθαρός ή τουλάχιστον εξαρτημένος, αλλιώς δεν γλυτώνει τα ισόβια.»

Συνεργός: «Μίλησα με τον "γιατρό". Μου είπε "καθάρισέ το", αλλά θέλει το "πακέτο" του πριν πέσουν οι υπογραφές. Θα δείξει ότι το δείγμα ήταν αλλοιωμένο ή δεν είχε ουσίες.»

Οι αποκαλύψεις αυτές έχουν προκαλέσει τριγμούς στις δικαστικές αρχές, καθώς αποδεικνύεται ότι η εγκληματική οργάνωση είχε στήσει μια βιομηχανία ψευδών βεβαιώσεων που αθώωνε μεγαλοεμπόρους ναρκωτικών και παραποιούσε ακόμη και αιτίες θανάτου σε εγκληματικές ενέργειες.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις για τα ντοκουμέντα αυτά τη Δευτέρα 27/7/26 ενώπιον του Ανακριτή Χανίων.

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