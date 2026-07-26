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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Dance Days Chania: Εκπαιδευτικές και παράλληλες δράσεις για όλες τις ηλικίες

Dance Days Chania
clock 09:29 | 26/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την Κυριακή 26 Ιουλίου, το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Dance Days Chania   στρέφει το ενδιαφέρον του στις εκπαιδευτικές και παράλληλες δράσεις του, αναδεικνύοντας τον χορό ως εργαλείο μάθησης, δημιουργικότητας και επικοινωνίας για όλες τις ηλικίες.

Η ημέρα ξεκινά στις 11:00, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, με τις προβολές animation του 10ου Chaniartoon Festival, προσφέροντας μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Στις 12:30, στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», πραγματοποιείται το εργαστήριο για παιδιά «Όταν το σώμα λέει "μπορώ"», στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος «Το δικό μου σώμα "μιλά"». Μέσα από το παιχνίδι, την κίνηση και τη φαντασία, παιδιά ηλικίας 6 έως 9 ετών καλούνται να ανακαλύψουν νέους τρόπους έκφρασης, συνεργασίας και δημιουργικής αντιμετώπισης των δυσκολιών. Το εργαστήριο εμψυχώνει η θεατροπαιδαγωγός, σκηνοθέτρια και performer Ελεάνα Μπαϊράμογλου, σε συνεργασία με το Φεστιβαλάκι Χανιά. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη δήλωση συμμετοχής.

Dance Days Chania

Το απόγευμα, στις 19:00, στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», παρουσιάζεται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία της Ακρίβας Θεοδώρας Αθηνάς, με τίτλο «Το δικό μου σώμα μιλά»: μελέτη περίπτωσης του επιμορφωτικού προγράμματος κινητικής έκφρασης προς εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Η παρουσίαση αναδεικνύει τη σημασία της κίνησης, της σωματικής έκφρασης και του χορού στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και τη συμβολή του προγράμματος στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, το κοινό μπορεί να επισκεφθεί την Έκθεση έργων από παιδιά, που φιλοξενείται στο Φουαγιέ του Θεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης», με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση παρουσιάζει δημιουργίες που γεννήθηκαν μέσα από τις εκπαιδευτικές δράσεις του φεστιβάλ, αποτυπώνοντας τη φαντασία, την ευαισθησία και τη δημιουργική ματιά των παιδιών.

Dance Days Chania

Το πρόγραμμα συνοπτικά: 

Κυριακή 26 Ιουλίου

11:00 | Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

Προβολές animation – 10ο Chaniartoon Festival

Είσοδος ελεύθερη

12:30 – 14:00 | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Εργαστήριο για παιδιά «Όταν το σώμα λέει "μπορώ"»

Για παιδιά 6–9 ετών | Συμμετοχή δωρεάν με εγγραφή

Dance Days Chania

19:00 | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

«Το δικό μου σώμα μιλά»

Είσοδος ελεύθερη

26 Ιουλίου – 2 Αυγούστου | 11:00–14:00 & 19:00–21:00

Έκθεση έργων από παιδιά – Φουαγιέ Θεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης»

Είσοδος ελεύθερη

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