Το λάθος που όλες οι γυναίκες κάνουν μετά το ξύρισμα

Τι κι αν πρόκειται για μία από τις συχνές καλοκαιρινές συνήθειες, οι περισσότερες γυναίκες κάνουν ένα τεράστιο λάθος αμέσως μετά το ξύρισμα. Ποιο είναι αυτό; Δεν ενυδατώνουν την επιδερμίδα τους ή -ακόμα χειρότερα;- την ενυδατώνουν χρησιμοποιώντας λάθος προϊόντα. Δεν το λέμε εμείς. Αλλά μία γιατρός από το Λονδίνο.

Το λάθος που κάνεις μετά το ξύρισμα



Η αλήθεια είναι ότι το ξύρισμα δεν αφαιρεί μόνο τις τρίχες, αλλά επηρεάζει προσωρινά και την επιφανειακή στοιβάδα της επιδερμίδας. Για αυτό, το σωστό aftercare είναι εξίσου σημαντικό με την ίδια τη διαδικασία. Όπως εξηγεί η Dr. Christine Hall, το πρώτο βήμα μετά το ξύρισμα θα πρέπει είναι η αναπλήρωση της υγρασίας και των προστατευτικών λιπιδίων που μπορεί να έχουν απομακρυνθεί κατά τη διαδικασία. «Όταν ξυρίζεσαι, δεν αφαιρείς μόνο την τρίχα, αλλά και κάποια νεκρά κύτταρα, μερικές φορές μέρος της εξωτερικής στοιβάδας της επιδερμίδας, καθώς και ορισμένα από τα φυσικά προστατευτικά έλαια του δέρματος», εξηγεί. Αυτό μπορεί να κάνει την επιδερμίδα πιο επιρρεπή στην ξηρότητα και τον ερεθισμό.

Το θέμα όμως δεν είναι όμως απλά να εφαρμόζεις μια ενυδατική κρέμα, αλλά τη σωστή ενυδατική κρέμα. Οι περισσότερες γυναίκες επιλέγουν scented body lotions και body butters, που συχνά προκαλούν τσούξιμο ή ερεθισμό, ειδικά όταν η επιδερμίδα είναι πιο ευαίσθητη.

Προτίμησε ενυδατικά προϊόντα χωρίς άρωμα κι αναζήτησε συστατικά, όπως κεραμίδια, γλυκερίνη, πανθενόλη και υαλουρονικό οξύ, τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση της υγρασίας και στη σωστή λειτουργία του επιδερμικού φραγμού. Η συμβουλή μας; Εφάρμοσε την κρέμα αμέσως μόλις βγεις από το ντους, σε νωπή επιδερμίδα, έτσι ώστε να «κλειδώσει» την υγρασία και τα πόδια σου να είναι πραγματικά μεταξένια κι απαλά.

Τι άλλο να αποφεύγεις μετά το ξύρισμα



Εκτός από τα ενυδατικά προϊόντα με άρωμα, καλό είναι μετά το ξύρισμα να αποφεύγεις και την απολέπιση με δυνατά οξέα, τα οποία μπορεί να αυξήσουν την ευαισθησία του δέρματος. Θα σου προτείναμε επίσης να μη φορέσεις αμέσως πολύ στενά ρούχα, καθώς η τριβή μπορεί να ενισχύσει τους ερεθισμούς.

Πηγή: jenny.gr

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