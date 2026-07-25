Σπάνια εγκυμοσύνη: Οδήγησε σε ομοζυγωτικά τετράδυμα

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Η Τζένιταρ Να’αμοάνα και ο σύζυγός της, Τζόρθαμ, πίστευαν ότι η οικογένειά τους είχε ολοκληρωθεί μετά την απόκτηση των τεσσάρων πρώτων παιδιών τους. Μετά, όμως, ήρθαν άλλα τέσσερα.

Η μη προγραμματισμένη εγκυμοσύνη οδήγησε σε ομοζυγωτικά τετράδυμα, τα οποία προέρχονται από το ίδιο ωάριο και έχουν ίδιο γενετικό υλικό –από βιολογική άποψη, είναι ουσιαστικά κλώνοι.







Μια τέτοια φυσική σύλληψη συμβαίνει «μια φορά στα 15 εκατομμύρια» δήλωσε η δρ Αλέξα Μπένταλ, η γιατρός που φρόντισε την 34χρονη έγκυο στο Βασιλικό Νοσοκομείο Γυναικών του Μπρίσμπεϊ, στην πολιτεία Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.

«Δεν πιστεύουμε ότι έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στην Αυστραλία» είπε η γιατρός σύμφωνα με το Associated Press.

Ακόμα και η γέννηση ετεροζυγωτικών τετραδύμων, τα οποία προέρχονται από διαφορετικά ωάρια και μοιάζουν όσο οποιαδήποτε άλλα αδέλφια, είναι εξαιρετικά σπάνια, καθώς συμβαίνει φυσικά σε μια εγκυμοσύνη ανά 700.000.

Οι κύηση πολλαπλών εμβρύων αυξάνει τον κίνδυνο αποβολής, συγγενών ανωμαλιών και επιπλοκών και η Να’αμοάνα εισήχθη στο νοσοκομείο για παρακολούθηση την 25η εβδομάδα της κύησης.







Γέννησε τελικά με καισαρική στις 14 Ιουλίου. «Το γεγονός ότι έχουμε τέσσερα πανέμορφα, υγιή μωρά, τα οποία γεννήθηκαν στις 28 εβδομάδες και τέσσερις ημέρες κύησης, είναι πραγματικά απίστευτο», σχολίασε η δρ. Μπένταλ.

Τα τετράδυμα κοριτσάκια ονομάστηκαν Έμιλι, Χάριετ, Κάθριν και Αλέξα, το τελευταίο προς τιμήν της Μπένταλ.

Βρίσκονται σε καλή κατάσταση, παραμένουν όμως σε θερμοκοιτίδες στην εντατική του νοσοκομείου.

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