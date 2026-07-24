Ρώτησαν την Αμαλία Κωστοπούλου πώς βιοπορίζεται

Η Αμαλία Κωστοπούλου επέλεξε να απαντήσει σε ερωτήσεις των followers της μέσα από τα social media, δίνοντας μια πιο προσωπική εικόνα για την καθημερινότητά της και τη ζωή που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ανάμεσα στις ερωτήσεις που δέχτηκε, μία αφορούσε τα οικονομικά της και το κατά πόσο ο σύζυγός της, Τζέικ Μέντγουελ, καλύπτει τα έξοδά της μετά τον γάμο τους.

Η μεγαλύτερη κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου απάντησε χωρίς περιστροφές, ξεκαθαρίζοντας πως πληρώνει η ίδια για όλα όσα χρειάζεται. Όπως ανέφερε, εργάζεται από πολύ νεαρή ηλικία, έχοντας κάνει παράλληλα περισσότερες από μία δουλειές, ενώ στάθηκε και στην επαγγελματική της πορεία, η οποία της επέτρεψε να αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία.

Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι ξεκίνησε να δουλεύει από τα 18 της χρόνια, ενώ αποκάλυψε πως συμμετείχε από τα πρώτα στάδια σε εταιρεία της οποίας η αξία σήμερα έχει εκτοξευθεί. Όπως σημείωσε, αυτή η εξέλιξη συνέβαλε σημαντικά στην οικονομική της κατάσταση και της έδωσε τη δυνατότητα να στηρίζεται αποκλειστικά στις δικές της δυνάμεις.

Τι απάντησε;

«Πληρώνω τα πάντα με τα δικά μου χρήματα. Δούλευα σε 2-3 δουλειές ταυτόχρονα από τα 18 μου χρόνια και επίσης στάθηκα πολύ τυχερή με το μερίδιο ιδιοκτησίας που είχα στην τελευταία εταιρεία όπου εργάστηκα. Ήμουν η τρίτη εργαζόμενη που προσλήφθηκε και σήμερα η εταιρεία αποτιμάται στα 8 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι κακό στο να σου αγοράζει ο σύζυγός σου τα πάντα, αρκεί να είσαι εντάξει με αυτό. Όμως έχω δουλέψει τόσο σκληρά για να μπορώ να απολαμβάνω τα δικά μου πράγματα και αυτή η διάκριση είναι σημαντική για μένα. Βέβαια, ο Τζέικ κάνει απίστευτα δώρα και εγώ δεν έχω καθόλου έξοδα για το σπίτι».

Στο τέλος, μάλιστα, πρόσθεσε με χιούμορ «Αλλά ας κάνουμε μια… καμπάνια για να μου αγοράζει ο Jake τα πάντα!».

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