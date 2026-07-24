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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαικό ανοιχτής θάλασσας: Στη 10η θέση ο Παντερής στα 5χλμ παίδων

παντερησ
clock 19:28 | 24/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κατηγοριών κολύμβησης που διεξήχθη 17-20/7 στο κλειστό κολυμβητήριο στο ΟΑΚΑ, ο Γιάννης Παντερής,(Τρίτωνας) κρέμασε στο στήθος του δυο μετάλλια και κατέκτησε την 3η θέση ως καλύτερος αθλητής στην κατηγορία παίδων. Ήταν πρώτος στα 1500μ ελεύθερο και 2ος στα 800μ ελεύθερο. Σήμερα (24/7) συμμετείχε στον αγώνα 5χλμ παίδων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κολύμβησης Μαραθώνιας – Μεγάλων Αποστάσεων (OWS) 2026 στην πόλη Σουκόρο της Ουγγαρίας. Ανάμεσα σε 28 αθλητές τερμάτισε στη 10η θέση με επίδοση 58:15.35.

Στη 15η θέση βρέθηκε ένας άλλος Κρητικός, ο Δημήτρης Χουρδάκης(Τρίτωνας) με 58:28.64.

Αύριο Σάββατο 25/7 διεξάγεται ο αγώνα 3χλμ Knockout sprint, όπου ο Βασίλης Κακουλάκης πέρυσι στην Πορτογαλία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

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