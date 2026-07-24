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Ο Άκης Παυλόπουλος αποχαιρέτησε κοινό και συνεργάτες από τον αέρα του ΣΚΑΪ

οικονομου
clock 20:00 | 24/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Άκης Παυλόπουλος ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον ΣΚΑΙ, πριν από τη μετακίνησή του στο «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Στο φινάλε της εκπομπής, ο Άκης Παυλόπουλος και ο Δημήτρης Οικονόμου αποχαιρέτησαν τους τηλεθεατές, αναφερόμενοι παράλληλα και στην ολοκλήρωση της πολυετούς τηλεοπτικής τους συνεργασίας. 

«Με τον Άκη είχα την καλύτερη συνεργασία που θα μπορούσα να έχω ποτέ. Πέρα από τη φιλία και την αγάπη που έχουμε ο ένας στον άλλο. Είναι σημαντικό στην τηλεόραση να έχεις μια τέτοια συνεργασία, σαν τη δική μας. Τόσο αρμονική, χωρίς εντάσεις, χωρίς συγκρούσεις, χωρίς τίποτα. Το πετύχαμε αυτό με τον Άκη, αλλά τώρα το χαλάμε», είπε χαρακτηριστικά.

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Δημοσιογράφος Σκάι
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