Ηράκλειο: Άνοιξε η πύλη Σαμπιονάρα (φωτο)

Άνοιξε το μεσημέρι της Παρασκευής 24/7 για το κοινό η εμβληματική πύλη Σαμπιονάρα των Ενετικών Τειχών, η οποία συνδέει την οδό Εφέσου με την οδό Δουκός Μποφώρ και θα παραμένει ανοικτή, με φύλαξη, από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 09:00 έως τις 22:00.



Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη και την αρχαιολόγο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου Κάλλια Νικολιδάκη, περπάτησαν στην πύλη Σαμπιονάρα διαπιστώνοντας ότι ήδη κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης έχουν αρχίσει και τη διασχίζουν.



Απόψε, στις 19:30, ανοίγει ξανά και η πύλη Παντοκράτορα στη Χανιώπορτα, με την έκθεση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου με τίτλο «Ηράκλειο – 40 Αιώνες Ιστορίας», παρουσιάζοντας τη μακραίωνη ιστορική διαδρομή του Ηρακλείου και αναδεικνύοντας σημαντικές στιγμές και μνημεία από την πορεία της πόλης μέσα στους αιώνες.

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Όπως έχει δηλώσει ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ευχαριστώντας όλους τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας, η άψογη συνεργασία του Δήμου με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου είχε ως αποτέλεσμα να λειτουργούν πλέον ταυτόχρονα και για πρώτη φορά έπειτα από αιώνες και οι τέσσερις αστικές πύλες των Ενετικών Τειχών, οι πύλες Σαμπιονάρα, Παντοκράτορα, Αγίου Γεωργίου και Ιησού.



Υπενθυμίζεται ότι όλες οι παραπάνω παρεμβάσεις, υλοποιούνται στο πλαίσιο εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) που έχει υπογράψει ο Δήμος Ηρακλείου, το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό την προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων του Ηρακλείου.

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