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GOSSIP - LIFESTYLE

Mπεν Άφλεκ: Πέθανε η μητέρα του

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clock 19:00 | 24/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή η Κρις Αν Άφλεκ, μητέρα των βραβευμένων με Όσκαρ ηθοποιών Μπεν Άφλεκ και Κέισι Άφλεκ.

Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε η οικογένειά της, γνωστοποιώντας ότι πέθανε στις 2 Ιουνίου, λίγους μήνες μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο στο πάγκρεας.

Η Κρις Αν Άφλεκ είχε μάθει για την ασθένειά της τον Δεκέμβριο, με τους γιατρούς να εκτιμούν τότε ότι της απέμεναν περίπου έξι μήνες ζωής. Η μεγαλύτερη επιθυμία της ήταν να μπορέσει να παρευρεθεί στην αποφοίτηση του εγγονού της από το λύκειο. Τελικά, κατάφερε να δώσει το «παρών» στην τελετή μαζί με την οικογένειά της στις 31 Μαΐου. Δύο ημέρες αργότερα, πέθανε ήρεμα στον ύπνο της.

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Η Κρις Αν Άφλεκ αφήνει πίσω της τους δύο γιους της και τα πέντε εγγόνια της, την Ιντιάνα, τη Βάιολετ, τον Άτικους, τη Φιν και τον Σαμ.

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Μπεν Άφλεκ Μητέρα
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