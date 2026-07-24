Μπάσκετ: Το πρόγραμμα για ΟΦΗ, Ρέθυμνο, Ηρόδοτο

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Εντός έδρας πρεμιέρα προέκυψε για το Ρέθυμνο, ενώ εκτός θα παίξουν ΟΦΗ και Ηρόδοτος στο νέο πρωτάθλημα της National League 2.

Τη 2η αγωνιστική κληρώθηκε να είναι το πρώτο κρητικό ντέρμπι της σεζόν ανάμεσα σε ΟΦΗ και Ρέθυμνο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του 3ου ομίλου:

1η αγωνιστική – 4/10/2026



Ρέθυμνο – ΔΑΣ Δραπετσώνας



Αναγέννηση Πετραλώνων – ΟΦΗ



ΓΣ Κορωπίου – Αστέρας Αγ. Δημητρίου



Ίκαρος Ν. Σμύρνης – Ηρόδοτος



Πορφύρας – Νέα Κηφισιά



ΓΕ Αγ. Αναργύρων – Πικέρμι

2η αγωνιστική – 11/10/2026



ΟΦΗ – Ρέθυμνο



Αστέρας Αγ. Δημητρίου – Αναγέννηση Πετραλώνων



Ηρόδοτος – ΓΣ Κορωπίου



Νέα Κηφισιά – Ίκαρος Ν. Σμύρνης



Πικέρμι – Πορφύρας



ΔΑΣ Δραπετσώνας – ΓΕ Αγ. Αναργύρων

3η αγωνιστική – 18/10/2026



Ρέθυμνο – Αστέρας Αγ. Δημητρίου



Αναγέννηση Πετραλώνων – Ηρόδοτος



ΓΣ Κορωπίου – Νέα Κηφισιά



Ίκαρος Ν. Σμύρνης – Πικέρμι



Πορφύρας – ΓΕ Αγ. Αναργύρων



ΔΑΣ Δραπετσώνας – ΟΦΗ

4η αγωνιστική – 25/10/2026



Ηρόδοτος – Ρέθυμνο



Νέα Κηφισιά – Αναγέννηση Πετραλώνων



Πικέρμι – ΓΣ Κορωπίου



ΓΕ Αγ. Αναργύρων – Ίκαρος Ν. Σμύρνης



Πορφύρας – ΔΑΣ Δραπετσώνας



Αστέρας Αγ. Δημητρίου – ΟΦΗ

5η αγωνιστική – 1/11/2026



Ρέθυμνο – Νέα Κηφισιά



Αναγέννηση Πετραλώνων – Πικέρμι



ΓΣ Κορωπίου – ΓΕ Αγ. Αναργύρων



Ίκαρος Ν. Σμύρνης – Πορφύρας



ΔΑΣ Δραπετσώνας – Αστέρας Αγ. Δημητρίου



ΟΦΗ – Ηρόδοτος

6η αγωνιστική – 8/11/2026



Πικέρμι – Ρέθυμνο



ΓΕ Αγ. Αναργύρων – Αναγέννηση Πετραλώνων



Πορφύρας – ΓΣ Κορωπίου



Ίκαρος Ν. Σμύρνης – ΔΑΣ Δραπετσώνας



Νέα Κηφισιά – ΟΦΗ



Ηρόδοτος – Αστέρας Αγ. Δημητρίου

7η αγωνιστική – 15/11/2026



Ρέθυμνο – ΓΕ Αγ. Αναργύρων



Αναγέννηση Πετραλώνων – Πορφύρας



ΓΣ Κορωπίου – Ίκαρος Ν. Σμύρνης



ΔΑΣ Δραπετσώνας – Ηρόδοτος



ΟΦΗ – Πικέρμι



Αστέρας Αγ. Δημητρίου – Νέα Κηφισιά

8η αγωνιστική – 22/11/2026



Πορφύρας – Ρέθυμνο



Ίκαρος Ν. Σμύρνης – Αναγέννηση Πετραλώνων



ΓΣ Κορωπίου – ΔΑΣ Δραπετσώνας



ΓΕ Αγ. Αναργύρων – ΟΦΗ



Πικέρμι – Αστέρας Αγ. Δημητρίου



Νέα Κηφισιά – Ηρόδοτος

9η αγωνιστική – 29/11/2026



Ρέθυμνο – Ίκαρος Ν. Σμύρνης



Αναγέννηση Πετραλώνων – ΓΣ Κορωπίου



ΔΑΣ Δραπετσώνας – Νέα Κηφισιά



ΟΦΗ – Πορφύρας



Αστέρας Αγ. Δημητρίου – ΓΕ Αγ. Αναργύρων



Ηρόδοτος – Πικέρμι

10η αγωνιστική – 6/12/2026



ΓΣ Κορωπίου – Ρέθυμνο



Αναγέννηση Πετραλώνων – ΔΑΣ Δραπετσώνας



Ίκαρος Ν. Σμύρνης – ΟΦΗ



Πορφύρας – Αστέρας Αγ. Δημητρίου



ΓΕ Αγ. Αναργύρων – Ηρόδοτος



Πικέρμι – Νέα Κηφισιά

11η αγωνιστική – 13/12/2026



Ρέθυμνο – Αναγέννηση Πετραλώνων



ΔΑΣ Δραπετσώνας – Πικέρμι



ΟΦΗ – ΓΣ Κορωπίου



Αστέρας Αγ. Δημητρίου – Ίκαρος Ν. Σμύρνης



Ηρόδοτος – Πορφύρας



Νέα Κηφισιά – ΓΕ Αγ. Αναργύρων

12η αγωνιστική – 20/12/2026



ΔΑΣ Δραπετσώνας – Ρέθυμνο



ΟΦΗ – Αναγέννηση Πετραλώνων



Αστέρας Αγ. Δημητρίου – ΓΣ Κορωπίου



Ηρόδοτος – Ίκαρος Ν. Σμύρνης



Νέα Κηφισιά – Πορφύρας



Πικέρμι – ΓΕ Αγ. Αναργύρων

13η αγωνιστική – 10/1/2027



Ρέθυμνο – ΟΦΗ



Αναγέννηση Πετραλώνων – Αστέρας Αγ. Δημητρίου



ΓΣ Κορωπίου – Ηρόδοτος



Ίκαρος Ν. Σμύρνης – Νέα Κηφισιά



Πορφύρας – Πικέρμι



ΓΕ Αγ. Αναργύρων – ΔΑΣ Δραπετσώνας

14η αγωνιστική – 17/1/2027



Αστέρας Αγ. Δημητρίου – Ρέθυμνο



Ηρόδοτος – Αναγέννηση Πετραλώνων



Νέα Κηφισιά – ΓΣ Κορωπίου



Πικέρμι – Ίκαρος Ν. Σμύρνης



ΓΕ Αγ. Αναργύρων – Πορφύρας



ΟΦΗ – ΔΑΣ Δραπετσώνας

15η αγωνιστική – 24/1/2027



Ρέθυμνο – Ηρόδοτος



Αναγέννηση Πετραλώνων – Νέα Κηφισιά



ΓΣ Κορωπίου – Πικέρμι



Ίκαρος Ν. Σμύρνης – ΓΕ Αγ. Αναργύρων



ΔΑΣ Δραπετσώνας – Πορφύρας



ΟΦΗ – Αστέρας Αγ. Δημητρίου

16η αγωνιστική – 31/1/2027



Νέα Κηφισιά – Ρέθυμνο



Πικέρμι – Αναγέννηση Πετραλώνων



ΓΕ Αγ. Αναργύρων – ΓΣ Κορωπίου



Πορφύρας – Ίκαρος Ν. Σμύρνης



Αστέρας Αγ. Δημητρίου – ΔΑΣ Δραπετσώνας



Ηρόδοτος – ΟΦΗ

17η αγωνιστική – 7/2/2027



Ρέθυμνο – Πικέρμι



Αναγέννηση Πετραλώνων – ΓΕ Αγ. Αναργύρων



ΓΣ Κορωπίου – Πορφύρας



ΔΑΣ Δραπετσώνας – Ίκαρος Ν. Σμύρνης



ΟΦΗ – Νέα Κηφισιά



Αστέρας Αγ. Δημητρίου – Ηρόδοτος

18η αγωνιστική – 14/2/2027



ΓΕ Αγ. Αναργύρων – Ρέθυμνο



Πορφύρας – Αναγέννηση Πετραλώνων



Ίκαρος Ν. Σμύρνης – ΓΣ Κορωπίου



Ηρόδοτος – ΔΑΣ Δραπετσώνας



Πικέρμι – ΟΦΗ



Νέα Κηφισιά – Αστέρας Αγ. Δημητρίου

19η αγωνιστική – 21/2/2027



Ρέθυμνο – Πορφύρας



Αναγέννηση Πετραλώνων – Ίκαρος Ν. Σμύρνης



ΔΑΣ Δραπετσώνας – ΓΣ Κορωπίου



ΟΦΗ – ΓΕ Αγ. Αναργύρων



Αστέρας Αγ. Δημητρίου – Πικέρμι



Ηρόδοτος – Νέα Κηφισιά

20ή αγωνιστική – 28/2/2027



Ίκαρος Ν. Σμύρνης – Ρέθυμνο



ΓΣ Κορωπίου – Αναγέννηση Πετραλώνων



Νέα Κηφισιά – ΔΑΣ Δραπετσώνας



Πορφύρας – ΟΦΗ



ΓΕ Αγ. Αναργύρων – Αστέρας Αγ. Δημητρίου



Πικέρμι – Ηρόδοτος

21η αγωνιστική – 7/3/2027



Ρέθυμνο – ΓΣ Κορωπίου



ΔΑΣ Δραπετσώνας – Αναγέννηση Πετραλώνων



ΟΦΗ – Ίκαρος Ν. Σμύρνης



Αστέρας Αγ. Δημητρίου – Πορφύρας



Ηρόδοτος – ΓΕ Αγ. Αναργύρων



Νέα Κηφισιά – Πικέρμι

22η αγωνιστική – 14/3/2027



Αναγέννηση Πετραλώνων – Ρέθυμνο



Πικέρμι – ΔΑΣ Δραπετσώνας



ΓΣ Κορωπίου – ΟΦΗ



Ίκαρος Ν. Σμύρνης – Αστέρας Αγ. Δημητρίου



Πορφύρας – Ηρόδοτος



ΓΕ Αγ. Αναργύρων – Νέα Κηφισιά