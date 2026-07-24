Φωτιά στη Γόρτυνα: Πρόλαβαν τα χειρότερα οι πυροσβέστες – Υπό έλεγχο το μέτωπο

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Άμεση και αποτελεσματική ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το μεσημέρι της Παρασκευής, 24 Ιουλίου 2026, για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση εντός των ορίων του Δήμου Γόρτυνας, στην Κρήτη.

Χάρη στον γρήγορο συντονισμό, η φωτιά έχει πλέον οριοθετηθεί.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε την πρώτη κλήση για το συμβάν γύρω στις 15:30. Λόγω των καιρικών συνθηκών και του είδους της καύσιμης ύλης, δόθηκε αμέσως εντολή για μαζική κινητοποίηση τόσο επίγειων όσο και εναέριων μέσων.

Στο σημείο επιχείρησαν με επιτυχία:28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων) και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο, το οποίο πραγματοποίησε στοχευμένες ρίψεις νερού.

Πολύτιμη ήταν η συνδρομή των τοπικών εθελοντών, καθώς και των υδροφόρων του Δήμου Γόρτυνας, που υποστήριξαν το έργο της κατάσβεσης από την πρώτη στιγμή.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Μετά την οριοθέτηση του μετώπου, η προσοχή στρέφεται πλέον στον εντοπισμό των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά. Για τον σκοπό αυτό, ενεργοποιήθηκε αμέσως το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) Ηρακλείου, το οποίο διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για αμέλεια ή για σκόπιμη ενέργεια.Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για τυχόν αναζωπυρώσεις.

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