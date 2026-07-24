ΠΑΡ.24 Ιου 2026 17:16
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 16 Φεβρουαρίου 2027 η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη για το «δικαίωμα της σιωπής»

γιώργος ξυλούρης ΚΣΟΣ
clock 16:19 | 24/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στις 16 Φεβρουαρίου 2027 προσδιορίστηκε ενώπιον  του ΙΒ' Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη ή «Φραπέ» στελέχους μεγάλου αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Η κατηγορία αφορά την στάση που κράτησε ο κ. Ξυλούρης όταν, μετά από δεύτερη κλήση του, εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 11 του περασμένου Δεκεμβρίου, επικαλούμενος "το δικαίωμα σιωπής" χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορουμένου.

Για την υπόθεση Ξυλούρη διενεργήθηκε διπλή εισαγγελική έρευνα, μετά από διαβίβαση των πρακτικών της Εξεταστικής στην Εισαγγελία. Το πρώτο σκέλος αφορούσε την άρνηση του κατηγορουμένου να εμφανιστεί στην Βουλή κατά την πρώτη κλήση του, τον περασμένο Νοέμβριο.

Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, σε βάρος του κ. Ξυλούρη ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της απείθειας και η δίκη του, ύστερα από αναβολή, έχει προσδιοριστεί για τον προσεχή Οκτώβριο. Η δεύτερη έρευνα είναι αυτή που αφορούσε την άρνηση του κ. Ξυλούρη να καταθέσει, όταν τελικώς εμφανίστηκε στην Εξεταστική επιτροπή,  η οποία οδήγησε σε δεύτερη ποινική δίωξη και παραπομπή σε δίκη για τον Φεβρουάριο του 2027.

Διαβάστε επίσης

Αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη για την απείθεια

«Κόκκινη κάρτα» από τους ορκωτούς ελεγκτές στην Κεντρική Συνεταιριστική Οργάνωση Σουλτανίνας και τον Γιώργο Ξυλούρη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιώργος Ξυλούρης Δίκη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis