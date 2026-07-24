Οργή για influencer που ανέβασε μπανιέρα σε κορυφή βουνού και την παράτησε εκεί!

Ένας «ανεγκέφαλος» influencer δέχτηκε σφοδρές επικρίσεις επειδή παράτησε μια μπανιέρα στην κορυφή ενός βουνού 3.000 ποδιών (περίπου 900 μέτρων) στο Brecon Beacons.

Ο 35χρονος Tom Christopher κουβάλησε τη μπανιέρα μέχρι το Pen y Fan – την υψηλότερη κορυφή της Νότιας Ουαλίας – σε μια προσπάθεια να σπάσει το ρεκόρ για το «ψηλότερο μπάνιο στον κόσμο», ενώ είχε σκοπό να την αφήσει εκεί για 48 ώρες.

Ο ίδιος δήλωσε: «Ήθελα απλώς να κάνω κάτι τρελό και να γυρίσω ένα αστείο, κουλ βίντεο που να με δείχνει να κάνω μπάνιο στο Pen y Fan ενώ βλέπω το ηλιοβασίλεμα».







Ζητούσε από τους πεζοπόρους να του ανεβάσουν… νερό



Αφού βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να μεταφέρει το βαρύ αντικείμενο στην κορυφή του βουνού την Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο κ. Christopher δήλωσε ότι τοποθέτησε πινακίδες στη βάση του βουνού ζητώντας από τον κόσμο να τον βοηθήσει να γεμίσει τη μπανιέρα φέρνοντας μπουκάλια με νερό από το ποτάμι.







Η απομάκρυνση της μπανιέρας



Ωστόσο, το «εγχείρημα» δεν κράτησε πολύ. Μια τοπική ομάδα ράγκμπι από το Κάρντιφ, που βρισκόταν στο βουνό στο πλαίσιο εθελοντικής δράσης 24 ώρες αργότερα, εντόπισε τη μπανιέρα. Υποθέτοντας -εύλογα- ότι επρόκειτο για παράνομη εναπόθεση απορριμμάτων, οι αθλητές αποφάσισαν να την κουβαλήσουν οι ίδιοι πίσω στη βάση του βουνού.

Η ακαδημία της Cardiff Rugby σχολίασε το περιστατικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στηλιτεύοντας την πράξη του influencer: «Φανταστική μέρα για την ακαδημία μας, που υποστήριξε το National Trust στο Pen y Fan. Η ομάδα είχε επίσης τη… χαρά να κουβαλήσει μια μπανιέρα από την κορυφή μέχρι κάτω. Μα ποιος αφήνει μια μπανιέρα εκεί πάνω;! #ανεγκέφαλος»

Εκπρόσωπος της Ακαδημίας Ράγκμπι του Κάρντιφ δήλωσε: «Φανταστική μέρα για την ανδρική ακαδημία που υποστηρίζει το National Trust στο Pen y Fan, με πολύτιμη εργασιακή εμπειρία και την απαραίτητη ομαδική εργασία. Επίσης, η ομάδα είχε τη χαρά να κουβαλήσει μια μπανιέρα από την κορυφή μέχρι κάτω. Ποιος θα άφηνε μια μπανιέρα εκεί πάνω;!»







Ζήτησε συγγνώμη ο influencer



Ο κ. Christopher ζήτησε συγγνώμη που άφησε τη μπανιέρα, ισχυριζόμενος ότι ήταν «ειλικρινά για καλό σκοπό». «Παρόλο που είμαι ο “κακός”, είμαι πολύ χαρούμενος που ο κόσμος υπερασπίζεται τα εθνικά πάρκα και τα διατηρεί καθαρά», δήλωσε.

Πρόσθεσε: «Ζύγιζε έναν τόνο και ήταν εφιάλτης να την ανεβάσω εκεί πάνω – οπότε η ειλικρινής αλήθεια είναι ότι σκέφτηκα να την αφήσω εκεί για 48 ώρες και μετά να την κατεβάσω ξανά. Θα έπρεπε να είχα αφήσει ένα σημείωμα στη μπανιέρα που να το εξηγεί αυτό, η αλήθεια είναι».

Έκτοτε, ο κ. Christopher ενημερώθηκε από τους φύλακες του National Trust ότι η μπανιέρα καταστράφηκε. Ο ίδιος είπε: «Αυτή η μπανιέρα με έβαλε μέσα οικονομικά, έχασα 400 λίρες, αλλά έμαθα από το λάθος μου. Θα μπορούσα να είχα πάρει μια βρώμικη, αηδιαστική μπανιέρα, αλλά ήταν καινούργια, οπότε σίγουρα θα την κατέβαζα πίσω».

Αφού δημοσίευσε ένα βίντεο στο διαδίκτυο, ο κ. Christopher ανέφερε ότι έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 200.000 προβολές σε μόλις τέσσερις ώρες.

«Ο λόγος για το βίντεο σύντομα δεν ήταν μόνο το να κάνω εγώ μπάνιο, αλλά το να δείξω το κοινό να ενώνεται για να τη γεμίσει με νερό. Ο κόσμος λέει “ω, το κάνει μόνο για τον εαυτό του”, αλλά εγώ ειλικρινά ήθελα να το κάνω και μια συλλογική προσπάθεια της κοινότητας», είπε.

Ζητούν να πληρώσει πρόστιμο



Η ενέργεια αυτή προκάλεσε αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι ο κ. Christopher θα έπρεπε να πληρώσει πρόστιμο για παράνομη εναπόθεση απορριμμάτων στο ουαλικό τοπίο φυσικού κάλλους.

Τα πρόστιμα στην Ουαλία για παράνομη απόρριψη απορριμμάτων μπορούν να φτάσουν τις 1.000 λίρες, αλλά αναμένεται να αυξηθούν στις 5.000 λίρες αυτό το καλοκαίρι, με αυστηρότερα επιτόπια πρόστιμα.

Εκπρόσωπος του National Trust Cymru δήλωσε στην εφημερίδα *The Telegraph*: «Μετά από αναφορές για μια μπανιέρα που αφέθηκε στην κορυφή του Pen y Fan, η ομάδα των φυλάκων μας, μαζί με εθελοντές από την Ακαδημία Ράγκμπι του Κάρντιφ, την περισυνέλεξαν λόγω του κινδύνου που συνιστούσε τόσο για τους επισκέπτες όσο και για την Περιοχή Ειδικού Επιστημονικού Ενδιαφέροντος (SSSI) με την πιθανότητα μόλυνσης.

Η ρίψη σκουπιδιών και η παράνομη εναπόθεση απορριμμάτων μπορούν να προκαλέσουν σημαντική ζημιά στα τοπία και την άγρια ζωή, ενώ αποσπούν τις ομάδες των φυλάκων μας από ουσιαστικές εργασίες συντήρησης, όπως η αποκατάσταση και διαχείριση οικοτόπων και η επισκευή μονοπατιών.

Παρακαλούμε θερμά όλους όσους επισκέπτονται τα βουνά, την ύπαιθρο και τις ακτές που βρίσκονται υπό την προστασία μας να φροντίζουν απλώς να “μην αφήνουν κανένα ίχνος”, ώστε να μπορούν όλοι να απολαμβάνουν αυτούς τους ιδιαίτερους τόπους».

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