Πέτρος Φιλιππίδης: "Εξαιτίας αυτής της καταγγελίας προφυλακίστηκα"

O Πέτρος Φιλιππίδης βρέθηκε στη θέση του κατήγορου, αφού άρχισε η εκδίκαση της μήνυσης που έχει υποβάλει σε βάρος της γυναίκας που τον είχε καταγγείλει για βιασμό.

Πρόκειται για την πρώτη καταγγέλλουσα στην πολύκροτη υπόθεση που απασχόλησε επί σειρά ετών τη Δικαιοσύνη και τη δημόσια συζήτηση. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία του βιασμού, ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε αθωωθεί ομόφωνα λόγω αμφιβολιών από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, ενώ για την ίδια υπόθεση είχε προηγηθεί η προσωρινή κράτησή του.

Η εκδίκαση της μήνυσης ξεκίνησε με την κατάθεση του ίδιου του Πέτρου Φιλιππίδη, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρθηκε εκτενώς στην αθωωτική απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ως προς την κατηγορία του βιασμού.

Κατά την κατάθεσή του, ο ηθοποιός φέρεται να αμφισβήτησε όσα είχε υποστηρίξει η καταγγέλλουσα, κάνοντας λόγο για αναληθείς ισχυρισμούς. Ο ίδιος υποστήριξε ότι όσα ειπώθηκαν σε βάρος του είχαν ως αποτέλεσμα να συκοφαντηθεί και να πληγεί σοβαρά η προσωπική και επαγγελματική του εικόνα. Φέρεται, μάλιστα, να στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη καταγγελία αποτέλεσε μέρος της υπόθεσης για την οποία είχε προφυλακιστεί, πριν τελικά αθωωθεί λόγω αμφιβολιών ως προς τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης παρουσίασε, ουσιαστικά, ενώπιον του δικαστηρίου τη δική του θέση για όσα προηγήθηκαν, επιχειρώντας να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε, μετά την αθώωσή του για τον βιασμό, να κινηθεί νομικά κατά της γυναίκας.

Μετά την κατάθεση του ηθοποιού, στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε γιατρός και φίλος της καταγγέλλουσας, προκειμένου να καταθέσει ενώπιον του δικαστηρίου.

Η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε και η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες με τη συνέχεια της εξέτασης του εν λόγω μάρτυρα από τη δικηγόρο του Πέτρου Φιλιππίδη.

Πηγή tlife.gr

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