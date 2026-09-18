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ΚΡΗΤΗ

"Γέφυρα ζωής" από το ΠΑΓΝΗ: 69χρονη χάρισε ελπίδα σε ανθρώπους μέσα από τον θάνατό της

χειρουργειο
clock 12:34 | 18/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια σπουδαία πράξη ανθρωπιάς και αλτρουισμού καταγράφηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2026 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η.), προσφέροντας ελπίδα για ζωή σε βαριά πάσχοντες συνανθρώπους μας.

Υπό τον γενικό συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και της τοπικής ομάδας συντονισμού, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η διαδικασία λήψης οργάνων από μια 69χρονη δότρια, η οποία νοσηλευόταν το προηγούμενο διάστημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου.

Η διοίκηση του Πα.Γ.Ν.Η. εξέφρασε δημόσια τα θερμότερα συλλυπητήριά της στην οικογένεια της εκλιπούσας, εξαίροντας τη μεγαλοψυχία και το μεγαλείο ψυχής που επέδειξε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, αποφασίζοντας να μετατρέψει την απώλεια του δικού της ανθρώπου σε «γέφυρα ζωής» για άλλους ασθενείς.

Η ανακοίνωση του ΠΑΓΝΗ:

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η λήψη οργάνων που προσφέρθηκαν από 69χρονη δότρια, τα ξημερώματα της Παρασκευής 18/09/2026. Η δότρια νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου(Πα.Γ.Ν.Η) εκφράζει τα θερμότερα συλλυπητήρια στην οικογένεια της και ευχαριστεί για την μεγαλοψυχία της να προσφέρει ζωή, μέσα από τη δωρεά οργάνων, σε συνανθρώπους μας.

Ευχαριστεί επίσης το προσωπικό της ΜΕΘ, την Αναισθησιολογική κλινική, την ομάδα του Χειρουργείου για την αγαστή συνεργασία και πραγματοποίηση όλων των διαδικασιών της δωρεάς οργάνων με απόλυτο σεβασμό προς τη δότρια και την οικογένειά της. Καθώς και τη Χειρουργική Μεταμοσχευτική ομάδα του Ευαγγελισμού για την αφαίρεση των νεφρικών μοσχευμάτων και το Πα.Γ.Ν.Η για την αφαίρεση των κερατοειδών.

Ο γενικός συντονισμός έγινε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και της ομάδας συντονισμού μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου.

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