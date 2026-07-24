Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρός 55χρονος μοτοσικλετιστής – Φορούσε κράνος αλλά δεν τα κατάφερε

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Το νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, επαναφέρει στο προσκήνιο τον έντονο προβληματισμό για την οδική ασφάλεια στην Κρήτη.

Το δυστύχημα συνέβη στο ύψος του Αποσελέμη, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από τη Χερσόνησο προς το Ηράκλειο.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ένας 55χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο κράσπεδο του δρόμου. Η πρόσκρουση ήταν τόσο βίαιη, με αποτέλεσμα ο άτυχος αναβάτης να εκτιναχθεί από τη μηχανή και να υποστεί βαρύτατα τραύματα σε ολόκληρο το σώμα του.Κινητοποίηση και μάχη για τη ζωή.

Στο σημείο επικράτησε αμέσως αναστάτωση

Διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.Οι διασώστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν τον 55χρονο στη ζωή, όμως τα τραύματά του ήταν καθοριστικά.

Ο άτυχος άνδρας υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα, αφήνοντας την τελευταία του πνοή.Φορούσε κράνος ο άτυχος οδηγός.Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες των αρχών, ο 55χρονος φορούσε προστατευτικό κράνος.

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και τη βιαιότητα του ατυχήματος, καθώς ο προστατευτικός εξοπλισμός δεν στάθηκε αρκετός για να αποτρέψει το μοιραίο.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της παραμένουν υπό διερεύνηση. Την προανάκριση για το συμβάν έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας, το οποίο συλλέγει στοιχεία και μαρτυρίες από το σημείο της τραγωδίας.

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