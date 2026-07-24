Μεθυσμένος μπήκε ανάποδα στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης: «Δεν κουνιόταν, ήταν μάρμαρο» (βίντεο)

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Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στη Θεσσαλονίκη, με έναν 66χρονο υπήκοο Σερβίας, ο οποίος οδηγούσε εντελώς μεθυσμένος στο αντίθετο ρεύμα της Περιφερειακής Οδού.

Ο άνδρας συνελήφθη από τις Αρχές και το αλκοτέστ έδειξε ποσοστά κατά πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, ενώ παραμένει άγνωστο πώς ακριβώς κατάφερε να φτάσει μέχρι εκείνο το σημείο.

Η «τυφλή» πορεία του έληξε όταν συγκρούστηκε με ένα διερχόμενο ταξί, προκαλώντας ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές.

Οι μαρτυρίες όσων βρέθηκαν στο σημείο είναι χαρακτηριστικές, με οδηγό που σταμάτησε μπροστά του για να αποτρέψει τα χειρότερα να δηλώνει: «Θα γινόταν μεγάλη ζημιά. Σταμάτησα μπροστά του, τι άλλο θα μπορούσα να κάνω; Ήταν "κοκκαλωμένος", μάρμαρο, δεν κουνιόταν».

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