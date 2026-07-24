Δήμος Βιάννου: Φυτεύουν δεύτερες καλλιέργειες παρά τις απαγορεύσεις, τα πρόστιμα και την αφαίρεση υδρομέτρων

Περισσότερο από 1 εκατ. κυβικά μέτρα νερού εκτιμάται ότι έχει αντληθεί για τη φύτευση και δεύτερης καλλιέργειας στη Βιάννο παρά τη ρητή απαγόρευση του Δήμου και τα πρόστιμα, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την ορθολογική διαχείριση του φυσικού πόρου.

Ήδη έχουν εντοπιστεί 35 συνολικά καλλιεργητές οι οποίοι έχει διαπιστωθεί ότι προχώρησαν σε δεύτερη φύτευση παρά το γεγονός ότι υπάρχει ρητή απαγόρευση λόγω της λειψυδρίας και έχουν κληθεί από το Δήμο να δώσουν τις εξηγήσεις τους.

Όπως είναι γνωστό μετά από αλλεπάλληλα ξηρά υδρολογικά έτη, ο Δήμος Βιάννου προχώρησε στη λήψη ενός αυστηρού κανονιστικού πλαίσιου, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων ελλειμματική άρδευση ελαιώνων αν διαπιστωθεί πτώση στάθμης των γεωτρήσεων και διακοπή της άρδευσης από μικτές γεωτρήσεις ή από πηγές, στις περιπτώσεις που παρουσιαστεί μείωση στάθμης ή παροχής αντίστοιχα, προκειμένου να δίδεται προτεραιότητα στην εξασφάλιση νερού για ύδρευση.

Επίσης υπάρχει πλαφόν στην κατανάλωση του νερού για τις ελιές και για όσους το παραβαίνουν θα υπάρχουν πρόστιμα μέχρι και αφαίρεση υδρομέτρων.

Παράλληλα έχει μπει φρένο στις νέες καλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις που αυξάνουν το μέγεθος της καλλιέργειας σε στρέμματα σε σχέση με τις προηγούμενες καλλιεργητικές περιόδους καθώς και στην καλλιέργεια δεύτερης θερμοκηπιακής ή υπαίθριας καλλιέργειας σε όλα τα είδη καλλιεργειών.

Η πλευρά του Δήμου αυτό το οποίο ξεκαθαρίζει είναι ότι παρά τις ζωτικές βροχές της φετινής περιόδου, υπάρχει σοβαρό έλλειμμα νερού στην άρδευση και θα πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο να στηριχθεί και η ελαιοπαραγωγή αλλά και οι άλλες καλλιέργειες που όμως απαιτούν πολύ μεγάλη κατανάλωση του φυσικού πόρου.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχει αποφασιστεί να μην φυτεύεται και δεύτερη καλλιέργεια το καλοκαίρι.

Ωστόσο η πλευρά του Δήμου έχει αφήσει ένα παράθυρο, για τις περιπτώσεις που υπάρχει θέμα βιωσιμότητας να υπάρξει μια ελαστικότητα στην περίπτωση που τεκμηριωθεί η οικονομική ένδεια.

Όμως αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι σήμερα κανείς δεν έχει καταθέσει σχετικό αίτημα και γι αυτό ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει αυστηρότητα στην προστασία του φυσικού πόρου καθώς φέτος υπολογίζεται απώλεια 1 εκ κυβικών από την αλόγιστη χρήση του.

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