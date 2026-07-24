Βάσεις 2026: Τα τμήματα με τις πολλές κενές θέσεις στην Κρήτη - Πώς εξηγείται το «άλμα» στις στρατιωτικές σχολές

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Σημαντικές μεταβολές κατέγραψαν οι Βάσεις Εισαγωγής 2026, με την Κρήτη να παρουσιάζει έντονη άνοδο στις περισσότερες πολυτεχνικές σχολές, την ώρα που στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου δεν εισήχθη ούτε ένας νέος φοιτητής, παρά τις διαθέσιμες θέσεις.

Τα τμήματα με τις περισσότερες κενές θέσεις στην Κρήτη

Ωστόσο, προβληματίζει το γεγονός τα κενά σε αρκετές σχολές της Κρήτης είναι πάρα πολλά.

Συγκεκριμένα και πιο αναλυτικά

Στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Ρεθύμνου οι κενές θέσεις είναι 108, με 40 επιτυχόντες για 148 θέσεις.

οι κενές θέσεις είναι Στο Οικονομικό τμήμα του Ρεθύμνου οι κενές θέσεις είναι 164.

Στο τμήμα Φιλολογίας στο Ρέθυμνο, οι επιτυχόντες είναι 64 για 198 θέσεις . Δηλαδή μένουν 134 κενές θέσεις.

. Δηλαδή μένουν Επίσης, στο τμήμα Φιλοσοφίας στο Ρέθυμνο οι κενές θέσεις είναι 96 , αφού οι επιτυχόντες είναι 33 στις 129 θέσεις.

οι , αφού οι επιτυχόντες είναι Παράλληλα, όσον αφορά το Ηράκλειο, τα κενά επίσης είναι πολλά, αφού για παράδειγμα το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ έχει μόλις 79 επιτυχόντες για 171 θέσεις, άρα 92 κενά.

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Πολυτεχνείο Κρήτης: Άλμα 1.122 μορίων στους Ηλεκτρολόγους

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης, τέσσερις από τις πέντε σχολές σημείωσαν άνοδο, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για τις πολυτεχνικές σπουδές. Τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών στα Χανιά, με τη βάση να ανεβαίνει κατά 1.122 μόρια, από τα 14.648 στα 15.770 μόρια.

Άνοδο παρουσίασαν επίσης οι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων, που κέρδισαν 730 μόρια (από 9.440 σε 10.170 μόρια), οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί με αύξηση 550 μορίων, φτάνοντας τα 16.020 μόρια, καθώς και οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, των οποίων η βάση αυξήθηκε κατά 220 μόρια και διαμορφώθηκε στα 12.510 μόρια. Η μοναδική πτώση στο Πολυτεχνείο Κρήτης καταγράφηκε στους Χημικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Περιβάλλοντος, όπου η βάση μειώθηκε κατά 350 μόρια, από τα 14.750 στα 14.400 μόρια.

Αξιοσημείωτη ήταν και η άνοδος στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ηρακλείου (ΕΛΜΕΠΑ), το οποίο κατέγραψε αύξηση περίπου 1.890 μορίων, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της ζήτησης για τις πολυτεχνικές σχολές.

Ούτε ένας εισακτέος στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου

Αντίθετα, στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης δεν εισήχθη κανένας νέος φοιτητής, παρότι είχαν διατεθεί συνολικά 43 θέσεις (40 και 3 ανά κατηγορία εισαγωγής).

Παράλληλα, οι χαμηλές βάσεις στα παιδαγωγικά και στις καθηγητικές σχολές εξακολουθούν να προκαλούν προβληματισμό. Η Φιλολογία Κρήτης διαμορφώθηκε στα 9.052 μόρια, καταγράφοντας πτώση 82 μορίων, ενώ κενές θέσεις εμφανίστηκαν και σε καθηγητικές σχολές Φυσικής, Μαθηματικών και Χημείας.

Πώς εξηγείται η αύξηση εισακτέων στις Στρατιωτικές σχολές

Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, καλύφθηκαν πλήρως όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις τόσο στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) όσο και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), με μοναδική εξαίρεση τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων όπου καταγράφηκαν ελάχιστα κενά. Παράλληλα, τρεις στρατιωτικές σχολές φιγουράρουν πλέον τιμητικά ανάμεσα στις 10 σχολές με τη μεγαλύτερη άνοδο σε ολόκληρη την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο λόγος -πέρα από το γεγονός ότι οι απόφοιτοι έχουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση- είναι πως πλέον οι σχολές αυτές άνοιξαν και σε άλλα πεδία και έχουν την δυνατότητα να τις δηλώσουν περισσότεροι μαθητές.

Λιγότεροι εισακτέοι – Χιλιάδες κενές θέσεις στα ΑΕΙ σε πανελλαδικό επίπεδο

Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι Βάσεις Εισαγωγής του 2026 ολοκλήρωσαν τον κύκλο των Πανελλαδικών Εξετάσεων, φέρνοντας ανακούφιση σε χιλιάδες επιτυχόντες αλλά και απογοήτευση σε όσους δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Συνολικά, 58.182 υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων πέτυχαν την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια, αριθμός αισθητά μειωμένος σε σχέση με τους 62.848 εισακτέους του 2025.

Ταυτόχρονα, αναδείχθηκε για ακόμη μία χρονιά η αντίφαση του συστήματος, καθώς ενώ οι εισακτέοι μειώθηκαν, χιλιάδες θέσεις παρέμειναν κενές.

Από τις 62.329 διαθέσιμες θέσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων στη γενική σειρά καλύφθηκαν οι 52.590, αφήνοντας 9.739 θέσεις χωρίς εισακτέους. Το ποσοστό κάλυψης διαμορφώθηκε στο 84,4%, γεγονός που σημαίνει ότι περίπου μία στις έξι διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια έμεινε ακάλυπτη.

Οι τάσεις στις επιλογές των υποψηφίων

Οι Ιατρικές Σχολές εξακολουθούν να αποτελούν τον πιο ανταγωνιστικό προορισμό για τους υποψηφίους του 3ου Επιστημονικού Πεδίου, διατηρώντας τις βάσεις τους σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα λόγω της μεγάλης ζήτησης, των περιορισμένων θέσεων και των υψηλών βαθμολογιών.

Παράλληλα, ενισχυμένη εμφανίζεται και φέτος η δυναμική των τμημάτων που συνδέονται με την τεχνολογία και την ψηφιακή οικονομία. Πληροφορική, Μηχανικοί Υπολογιστών, Τεχνητή Νοημοσύνη, Κυβερνοασφάλεια, Επιστήμη Δεδομένων και Ψηφιακά Συστήματα συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς οι υποψήφιοι στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε σπουδές που προσφέρουν ισχυρές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης.

Ωστόσο, η αυξημένη ζήτηση δεν αποτυπώνεται ομοιόμορφα σε όλα τα αντίστοιχα τμήματα. Η γεωγραφική θέση, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, το κόστος διαβίωσης και οι επιμέρους προτιμήσεις των υποψηφίων δημιουργούν μεγάλες διαφοροποιήσεις ακόμη και μεταξύ σχολών με παρόμοιο γνωστικό αντικείμενο.

Σταθερά στις υψηλές προτιμήσεις παραμένουν και οι Νομικές Σχολές, παρά τον κορεσμό που καταγράφεται σε τμήματα της αγοράς εργασίας. Το κύρος του πτυχίου, οι δυνατότητες απασχόλησης σε διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους και οι προοπτικές μεταπτυχιακών σπουδών εξακολουθούν να προσελκύουν μεγάλο αριθμό υποψηφίων.

Αντίστοιχα, ιδιαίτερα υψηλή παραμένει η ζήτηση και για τα τμήματα Ψυχολογίας, καθώς η αυξημένη ευαισθητοποίηση γύρω από την ψυχική υγεία και η ενίσχυση των σχετικών υπηρεσιών έχουν ενισχύσει σημαντικά το ενδιαφέρον των νέων.

Τα τμήματα που έμειναν χωρίς φοιτητές πανελλαδικά

Την ώρα που οι υψηλόβαθμες σχολές καλύπτουν σχεδόν όλες τις διαθέσιμες θέσεις τους, αρκετά πανεπιστημιακά τμήματα αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα προσέλκυσης φοιτητών.

Τη μεγαλύτερη αριθμητική απώλεια καταγράφει η Σχολή Μηχανικών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, όπου από τις 527 διαθέσιμες θέσεις καλύφθηκαν μόλις οι 155, αφήνοντας 372 κενές θέσεις και ποσοστό πληρότητας μόλις 29%.

Ακόμη χαμηλότερη ήταν η πληρότητα στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Εκεί εισήχθησαν 51 φοιτητές σε σύνολο 289 θέσεων, με αποτέλεσμα να μείνουν κενές 238 θέσεις και η πληρότητα να περιοριστεί στο 18%.

Εξίσου προβληματισμό προκαλούν και τα τμήματα που υποδέχονται μονοψήφιο αριθμό πρωτοετών. Στο Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας εισήχθη ένας φοιτητής σε 39 διαθέσιμες θέσεις, στο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας Αγρινίου εισήχθησαν δύο φοιτητές σε σύνολο 113 θέσεων, ενώ στο Τμήμα Μαθηματικών Σάμου καταγράφηκαν μόλις τέσσερις επιτυχόντες σε 150 θέσεις. Από πέντε νέοι φοιτητές εισήχθησαν στο Τμήμα Φυσικής Καβάλας και στο Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας Δράμας.

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