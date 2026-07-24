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GOSSIP - LIFESTYLE

Μεταξά: "Ξεκινάω κίνημα οι DJs να σταματήσουνε να παίζουν AI τραγούδια, να στηρίζετε τη δουλειά μας"

κμ
clock 13:00 | 24/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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H Kόνι Μεταξά  εξέφρασε δημόσια την έντονη δυσαρέσκειά της για τη μουσική που παράγεται με τη βοήθεια του AI, ανεβάζοντας ένα βίντεο στα social media

Η τραγουδίστρια βρισκόταν σε παραλία, ότι παρατήρησε πως για αρκετή ώρα ακούγονταν αποκλειστικά κομμάτια φτιαγμένα μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

 «Λοιπόν, είμαι σε μια παραλία και παίζει εδώ και 15 λεπτά τραγούδια AI. Ξεκινάω κίνημα οι DJ να σταματήσουνε να παίζουνε AI τραγούδια, να στηρίζετε τη δουλειά μας, γιατί άμα δεν βγάζουμε εμείς τραγούδια, θα παίζετε μόνο AI και όλοι οι DJ θα είναι ίδιοι. Για ποιο λόγο οι DJ παίζετε AI τραγούδια και στηρίζετε αυτή την αηδία;», είπε η τραγουδίστρια.

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