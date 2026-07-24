Μεταξά: "Ξεκινάω κίνημα οι DJs να σταματήσουνε να παίζουν AI τραγούδια, να στηρίζετε τη δουλειά μας"

H Kόνι Μεταξά εξέφρασε δημόσια την έντονη δυσαρέσκειά της για τη μουσική που παράγεται με τη βοήθεια του AI, ανεβάζοντας ένα βίντεο στα social media

Η τραγουδίστρια βρισκόταν σε παραλία, ότι παρατήρησε πως για αρκετή ώρα ακούγονταν αποκλειστικά κομμάτια φτιαγμένα μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

«Λοιπόν, είμαι σε μια παραλία και παίζει εδώ και 15 λεπτά τραγούδια AI. Ξεκινάω κίνημα οι DJ να σταματήσουνε να παίζουνε AI τραγούδια, να στηρίζετε τη δουλειά μας, γιατί άμα δεν βγάζουμε εμείς τραγούδια, θα παίζετε μόνο AI και όλοι οι DJ θα είναι ίδιοι. Για ποιο λόγο οι DJ παίζετε AI τραγούδια και στηρίζετε αυτή την αηδία;», είπε η τραγουδίστρια.

Διαβάστε επίσης

Ψυχίδου: Απαντά στα σχόλια για την βάφτιση του 9χρονου γιου της

Τζένιφερ Λόπεζ: "Αυτό που κάνει έναν άντρα σέξι είναι το να πλένει τα πιάτα όταν είσαι κουρασμένη"