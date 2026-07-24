Ρουβάς - Ζυγούλη: Διακοπές στη Σίφνο με τη Ρένα Μόρφη

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Η Κάτια Ζυγούλη και ο Σάκης Ρουβάς επέλεξαν τη Σίφνο για τις διακοπές τους. Μάλιστα, το ζευγάρι μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα βίντεο από το κυκλαδίτικο νησί, έχοντας στο πλευρό του τη Ρένα Μόρφη η οποία τους φιλοξένησε.

«Κάποιες εικόνες μιλούν από μόνες τους. Υπέροχη στιγμή στη Σίφνο, με θέα που δύσκολα ξεχνιέται. Ευχαριστούμε Ρένα Μόρφη για τη φιλοξενία», έγραψε ο Σάκης Ρουβάς.

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